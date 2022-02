Skanska har søkt om å rive Vækerøveien 203A i forbindelse med det planlagte byggeprosjektet på Røa. Byantikvarens uttalelse får Plan- og bygningsetaten til å varsle Skanska at etaten vurderer å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak.

Publisert: 23.02.2022 kl 14:40

RØA: I forbindelse med forrige rivesøknad som gjaldt Vækerøveien 201 og 203A, frarådet Byantikvaren riving av disse byggene og ba om at det ble fremmet sak om midlertidig forbud mot tiltak.

Den nye rivesøknaden omfatter Vækerøveien 203A, og i den sammenheng viser Byantikvaren til uttalelsene i forbindelse med forrige rivesøknad. På denne bakgrunn varsler Plan- og bygningsetaten på nytt at etaten vurderer midlertidig forbud mot tiltak.

Vækerøveien 201 er ikke omfattet av rivesøknaden. I de siste planene som Skanska har presentert, er dette bygget tenkt flyttet innenfor byggeområdet. Byantikvaren har ikke uttalt seg om flytting av 201, da de ikke kjenner byggets sammenheng med de andre byggene i den forbindelse. Når det gjelder Vækerøveien 203C, så er dette bygget fra før regulert til bevaring. Det er ikke søkt om rivetillatelse for dette bygget.

Skanska har støtt på flere problemer underveis på Røa. I januar i år ble selskapets byggesøknad avslått for tredje gang. Plan- og bygningsetaten ville ikke innvilge dispensasjon fra gjeldende byggehøyder. Skanska har klaget på avslaget.

Les saken: Skanskas byggesøknad på Røa blir avslått for tredje gang

Tidligere uttalelse om riving

Plan- og bygningsetaten viser til utdrag om Vækerøveien 201 og 203 hentet fra tidligere varsel om midlertidig forbud mot tiltak:

"Vækerøveien 201 og 203A har høye kulturminneverdier, blant annet på grunn av 201s svært høye alder og 203A sin historie som Røas første landhandel. Begge bygningene vises til som svært viktige identitetsmarkører og med sterk forankring til historien på Røa, samt at disse har bidratt til utvikling av et knutepunkt og siden et handelssentrum. Hva angår Vækerøveien 203A, viser BYAs uttalelse til at dette er Røas første landhandel oppført i 1883/84, med tilbygg oppført før 1899. Bygget har klare kulturminneverdier som et godt bevart murhus, med bevarte originale bygningsdeler. Treverk var det vanligste bygningsmaterialet utenfor Kristianias grenser. Og uttalelsen viser da til at både 201 og 203 er spesielle i lys av at disse er oppført i mur. Vækerøveien 203A og 201 må derfor vurderes sammen, både fordi de er Røas to eldste bygninger, men også fordi de har en spennende bygningsteknisk historie og sammenheng. Begge bygninger vises til som sterkt miljøskapende for lokalmiljøet på Røa, og må også ses i sammenheng med allerede bevaringsregulerte Vækerøveien 203C, da disse tre er uavlatelig knyttet sammen».

Følg Akersposten på Facebook