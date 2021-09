Tilbake til normal kollektivtrafikk

Endelig kan alle som jobber i kollektivtrafikken ønske kundene velkommen til å reise med oss igjen, melder Ruter. Det er ikke lenger nødvendig å holde avstand og alle smittevernrestriksjoner fjernes.

Publisert: 25.09.2021 kl 16:20

OSLO: – Endelig kan vi ønske alle velkommen om bord på buss, T-bane, trikk, tog og båt. Denne beskjeden har vi ventet på og gledet oss til, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Det skriver Ruter i en pressemelding lørdag.



Tar all kapasitet i bruk

En normal hverdag i kollektivtrafikken innebærer at avstandskravet er fjernet og at hele kapasiteten kan tas i bruk igjen. Nå kan folk stå og sitte hvor de vil. Arbeidet med å oppdatere informasjon og fjerne merking om bord i alle transportmidlene starter nå, men det vil ta noe tid å fjerne alle koronaspor.

Sperrebånd på første seterad om bord i trikker og busser skal fjernes. Plakater og klistremerker med påminnelser om å holde avstand og bruke munnbind, erstattes med hyggelige budskap om å reise kollektivt. Det vil også bli mulig å betale kontant for billetten om bord på bussen igjen.



– Takk til alle som har fulgt reiserådene gjennom pandemien, og til alle som jobber i kollektivtrafikken. Her er det mange helter som har stilt opp for fellesskapet til alle døgnets tider, for å sørge for trygg reise for de som har vært avhengig av å reise kollektivt i denne perioden, sier Reitan Jenssen.

Oppfordrer til å reise kollektivt

Erna Solberg oppfordret på pressekonferansen fredag 24. september til å reise som før med buss, båt og bane. Nå er det viktig at folk kommer tilbake til kollektivtrafikken, og holder på de gode vanene med å gå og sykle, slik at det blir mindre kø på veiene og reduserte utslipp i tråd med nullvekstmålet.

– Når hverdagen igjen blir mer normal, er vi glade for å kunne bidra til å gjøre det enklere å møtes igjen, og reise på kryss og tvers i regionen vår. Kollektivtilbudet er det samme, med like mange avganger som før, sier Ruters markedsdirektør Ellen Marie Rogde.



Takket være statlig kompensasjon for tapte billettinntekter, har Ruter klart å opprettholde kollektivtilbudet gjennom pandemien. Oslo kommune og Viken Fylkeskommune har jobbet utrettelig for at kollektivtrafikken fortsatt skal bidra i sin rolle som en viktig samfunnsfunksjon både under og etter koronapandemien.

Er opptatt av innsikt i nye behov og reisevaner

Det blir en overgang for mange å reise igjen, da de fleste har vært mer hjemme og reist mindre, ikke minst på grunn av hjemmekontor. Reiseaktiviteten de siste månedene har gradvis tatt seg opp etter hvert som samfunnet har åpnet opp. De siste ukene har antallet kollektivreiser ligget på rundt 70 prosent av normalen, sammenlignet med før pandemien.

– Vi vil være synlig til stede for å ønske velkommen om bord, og følge nøye med på hvordan endrede behov og nye reisevaner vil påvirke reiseaktivitet. Det blir viktig for oss å forstå de ulike kundebehovene for å kunne tilby bærekraftige mobilitetsløsninger fremover, sier Rogde.

Nå gjelder følgende reiseråd i kollektivtrafikken:

God hånd- og hostehygiene er viktig.

Hold deg hjemme hvis du er syk.

Følg de lokale tiltakene i kommunen du reiser i.

Ruter oppfordrer de som har mulighet til å reise på tidspunkter det normalt er ledig kapasitet, og minner om å ha gyldig billett. Det anbefales å kjøpe billett i Ruter-appen eller hos et salgssted inntil videre, da det kan ta noe tid før alle busser og båter har kontanthåndtering på plass.