«Til bydelspolitikerne: Ikke for sent å snu»

Beslutningen om å «flytte» – det vil si avvikle – Hovstua, har opprørt mange. Først og fremst mange fortvilte brukere, men også mange sympatisører i nærmiljøet. «Flyttingen» har også medført frustrasjoner i Pilotveien, 6 der de er usikre på hvordan de skal forholde seg til en ny brukergruppe.

Publisert: 06.07.2020 kl 14:47

Brukerne av Hovstua er tilbudt nytt møtested i Pilotveien Aktivitetssenter, et lavterskeltilbud for folk med psykiske problemer fra 18 til 67 år. Allerede her utelukkes en del brukere fra Hovstua. Adkomsten til lokalene er utilgjengelig for dem med elektriske rullestoler, også toalettfasiliteter. I en nødsituasjon er rømningsveier for enkle rullestoler, som kanskje kan komme inn, nærmest ikke eksisterende. Her utelukkes enda en gruppe brukere.



Alternativt/i tillegg får brukerne av Hovstua tilbud om å besøke Pilotveien Arena, som er et møtested for folk med hukommelsesproblemer og begynnende demens og deres pårørende.

Dette er de to tilbudene brukerne på Hovstua har fått.

Når det gjelder innsparingen ved nedleggelse av Hovstua, er det statlige tilskuddet ikke medtatt i budsjettet.

På spørsmål fra Akersposten svarer bydelsdirektør Elisabeth Vennevold at « tilskuddet til frivilligsentraler er helt usikkert, blant annet fordi vi ikke er sikre på om Hovstua kommer inn under begrepet frivilligsentral».

Hovstua har siden starten i januar 1998 fungert som frivilligsentral og nærmiljøsenter.

Den 17.06.2020 (dagen før bydelsutvalget hadde sitt møte) vedtok Stortinget igjen å øremerke de statlige midlene, overført til kommunene, frivilligsentralene.

Med et tilskudd på noe over kr. 400 000,- vil driftskostnadene for Hovstua være nærmere en halv mill. enn én. Så hvor ligger besparelsen? En av de fortvilte brukerne har, ved tap av daglig tilholdssted, allerede søkt om sykehjemsplass. Hvor mye koster en sykehjemsplass? Man kan heller ikke se bort fra at det i ettertid kan bli en større økning i andre kommunale utgiftsposter, som for eksempel hjemmetjenester? Det er vel ingen tvil om at sosialt nettverk holder mange deltakere unna disse utgiftspostene.

Av årlige aktiviteter som bortfaller ved nedleggelse av Hovstua, kan nevnes julaften, som siste år samlet 75 festkledde voksne og barn til julemiddag donert av Scandic Hotel Holmenkollen.

Den årlige sommerutflukten til Røde Kors sitt sted på Eidene, Tjøme, er for de fleste sommerens høydepunkt og eneste feriedag. En opplevelse å se rullestolbrukernes glede når de blir båret ut i småbåter for å bli med på tur i skjærgården.

Når politikerne skal konsekvensutrede vedtaket som er fattet, så håper jeg de etter hvert har fått et mer helhetlig bilde av hva Hovstua står for og betyr for svært mange mennesker i nærmiljøet.

Sissel Krognes

Styremedlem i Hovstua, som repr. Fra Oslo Røde Kors Vestre