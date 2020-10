«Tiden er ikke inne for å ta mer av Oslos grøntområder»

«Hvorfor skal verdifull natur, med rikt fugle- og dyreliv, gis bort til en utbygger som selv sitter på tomter de skal selge til markedspris for å realisere prosjektet?» skriver Kathrine Daniloff.

Tirsdag vedtok byutviklingsutvalget i møte av 28.10.2020 kl. 16.30 at Oslo kommune ikke skal gi Holmenkollen tennisklubb en tomt som ifølge Miljøverndepartementet allerede i 1995 påpekte er et grøntdrag med regional verdi for byen og omegnen, og at Oslos grøntstruktur som helhet er av nasjonal betydning.

Det dreier seg om Bautatomten på Midtstuen.

Medlemmer av Holmenkollen tennisklubb kaller vedtaket om å ikke tillate gigantisk tennisanlegg i naturområdet ved Bautatomten (som er regulert som naturområde) symbolpolitikk. Når ble det å ta vare på naturen symbolpolitikk?

Det har blitt fremsatt mange underlige argumenter i denne saken, en sak som aldri skulle sett dagens lys. Hvorfor skal verdifull natur, med rikt fugle- og dyreliv, gis bort til en utbygger som selv sitter på tomter de skal selge til markedspris for å realisere prosjektet? For meg fremstår det som i beste fall umusikalsk å mene seg berettiget til å få mer av fellesskapets verdier enn det andre får.

De argumenterer med at kommunen ikke vil belastes finansielt. Det er jo en fabelaktig argumentasjon. Man trenger ikke å være økonom for å forstå at det man gir bort også har verdi, uansett. Ubebyggede arealer i Oslo er et knapphetsgode som vi må ivareta for dem som kommer etter oss.

En tilhenger av Holmenkollen tennisklubbs planer la ut en sak til støtte for HTKs bygg på markagruppen på FB, [Nordmarka (m/Krokskogen/Lillomarka/Romeriksåsen)]. Da han møtte motbør på å bygge ned dette området - og på argumenter om at barn og unge i bydelen ikke har særlig å gjøre hvis dette anlegget ikke blir realisert, trakk han innlegget. Det virker ikke som om han har fått med seg hverken Heming-anlegget, Holmenkollen-anlegget, tennis-anlegget på Gråkammen, Holmen-anlegget eller løype- og sykkelnettet i marka. I tillegg til en lang rekke tilbud til barn og unge.

Tiden er ikke inne for å ta mer av Oslos grøntområder. Det er å stjele fra dem som kommer etter oss, både på den ene og den andre måten. Tar man dette grøntområdet, fordi det bare er «ubrukelig skog», hvorfor skal man da ikke bygge lenger innover i marka for å møte andre særinteresser?

Gigantanlegget er absolutt ikke noe som vil heve verdi verdien for barna som bor i området og som går på Svendstuen skole, Midtstuen skole og barnehagene i området. Jeg tenker med grøss og gru på all trafikken som nødvendigvis må avvikles i forbindelse med et sånt anlegg. Det er skummelt nok for skolebarna og barna i nabolaget allerede i dag.

Jeg har spilt tennis selv, og synes det er morsomt, men jeg føler ikke at det er en menneskerett å forsyne meg av fellesskapets verdier for å få spille. Argumentene med at det er en kø av barn og unge som ikke får noe tennistilbud hvis anlegget ikke blir bygget, faller på sin egen urimelighet.

Skulle vi brukt samme argumentasjon, er det jo mange andre bygg som skulle kommet langt foran i køen. Hva med barn som drukner fordi de ikke får godt nok tilbud om å lære å svømme fordi det er så få svømmehaller i byen? Det finnes langt flere tennisanlegg enn svømmehaller i Oslo. Selv med større behov enn tennis, er det svært gode grunner til å ta vare på naturen i Oslo.

Jeg synes også at det å prøve å bryte kommuneplanen for å tilegne seg en tomt i marka, for så å selge egen mark til markedspris for å realisere et gigantanlegg for å pleie egne interesser, står i et klart motsetningsforhold til både demokrati og det som bør være gjengs rettsoppfatning.

Den gode nyheten er at barna i nabolaget, med alle tilbudene som finnes her, samt sine ressurssterke foreldre, ganske sikkert vil vokse opp uten sår på sjelen selv om dette bygget nå ikke kommer til å fortrenge naturen. Vi er fra før blant verdens mest privilegerte.

Det er nok viktigere å lære barn å ta vare på egen fremtid enn det er å lære dem at de trenger nok en idrettshall for å holde kroppen i sunn bevegelse. Vi må forvalte naturverdiene med mer nennsom hånd enn noen gang slik verden ser ut i dag.

Kathrine Daniloff

