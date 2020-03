Tid for øvelseskjøring med gode råd

I disse spesielle tider, er trafikkskolene stengt og det er få aktiviteter å finne på, både for voksne og barn. Siden det er færre biler på veiene, er det å øvelseskjøre med ungdommen i huset, en aktivitet mange foreldre gjør akkurat nå.

Publisert: 24.03.2020 kl 11:30

Det er Trygg Trafikk som mener at dette kan være en fornuftig aktivitet i disse dager.

- Skal du øvelseskjøre med ungdommen, er det en del ting du bør være klar over. Normalt sett anbefaler vi å ta timer hos trafikkskoler før du begynner å øvelseskjøre privat, men vi ser samtidig at i denne situasjonen, kan det å øvelseskjøre i trygge rammer med foreldre, være nyttig, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

For å få til en god og sikker tur, er det viktig å huske på at rammen rundt øvelseskjøringen påvirker resultatet. Det er derfor en del ting du som forelder og ledsager bør tenke på, før og under øvelseskjøringen. For det første må du som ledsager være over 25 år og for det andre ha hatt godkjent førerkort for kjøretøy i samme klasse som du øvelseskjører i sammenhengende de siste 5 årene.

Husk L og vær opplagt

Alle som øvelseskjører, må feste et L-skilt bak på bilen. Dette er viktig for å gi medtrafikanter beskjed om at dette er øvelse og at sjåføren har lite erfaring. Det vil bidra til at andre tar ekstra hensyn til dere. L-en skal alltid på, selv på korte turer. Det er også krav om ekstra speil til ledsager.

Det er også viktig å være opplagt før turen. Det gjelder både deg som forelder og ungdommen. Spis og drikk godt, men ikke spis dere stappmett så dere blir trøtte. Øvelseskjøring kan for mange være en ordentlig tålmodighetstest og det er derfor viktig å være forberedt ved å være våken og klar. Du må ikke øvelseskjøre eller være ledsager for noen som øvelseskjører hvis du er beruset, trøtt, syk eller på annen måte svekket slik at det ikke er trygt å kjøre.

Lær å kjenne bilens funksjoner

Før selve kjøringen starter, som ofte er det ungdommen vil komme i gang med, er det en del informasjon du bør gi. Det å bruke tid på å forklare hva de ulike bryterne og hendlene i bilen skal brukes til, hvordan lysene skal brukes og ikke minst hva øvelseskjøreren ikke skal bruke tid på under kjøring, er svært viktig. Vi anbefaler også å øve på å stille inn speilene riktig, både det som er inne i bilen og de utenfor.

Før dere begynner å kjøre, er det med riktig bilbeltebruk nødvendig å snakke om. Bilbeltebruk er lovpålagt og livsviktig når vi kjører bil. Det gjelder også på korte turer i liten fart. Bilbeltet skal ligge tett innpå kroppen og over skulder og hofte. Gjør det å ta på bilbeltet til en selvfølgelig og nødvendig del av kjøringen fra starten av.

Finn et egnet område

De aller første turene med tenåringen bak rattet, bør ikke foregå på trafikkert vei. Det er viktig å finne et sted, gjerne en stor parkeringsplass, der det er lite eller ingen trafikk. Her kan du lære ungdommen å starte, å stoppe, å sette bilen i gir (ved manuelt gir), clutche og rygge. Bruk gjerne mye tid her før dere beveger ut på en vei med andre trafikanter.

- Det er viktig både for sikkerheten og husfreden at du finner et egnet øvingsområde som passer til det nivået hun eller han er på, sier Johansen.

Når dere er klare for å bevege dere ut på trafikkert vei, er det viktig at du som ledsager virker beroligende og trygg. Velg gjerne veier som har lite trafikk og som ikke er for svingete der det er mulig. Noe av det første ungdommen må lære, er å plassere bilen riktig i kjørebanen. Det å feste blikket langt fram slik at bilen ikke vingler, er et godt råd.

Vær til stede, også mentalt

Når du som forelder øvelseskjører med tenåringen, er det helt nødvendig at du er fullstendig konsentrert om oppgaven. En utrent sjåfør vil fort gjøre ting som kan sette dere og medtrafikanter i uventede og farlige situasjoner. Vær derfor helt og fullt til stede, også mentalt. Legg vekk mobilen og fokuser!

Et annet viktig råd, er at du avklarer forventinger på forhånd. Snakk om hvor langt dere skal kjøre og hva dere skal øve på. Det er du som ledsager som er ansvarlig for kjøreturen og derfor må du gi tydelige beskjeder.

