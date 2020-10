«Tettere, høyere og gråere»

Tiden er inne for et reelt fredningsvedtak for gjenværende grøntstrukturer før enda flere «gode formål» melder seg på, skriver Dag O. Hessen.

Publisert: 07.10.2020 kl 07:05

Gravemaskinene har rullet inn på blomsterjordet ved Husebyleiren som nok en manifestasjon av hvordan grøntarealer trekker det korteste strå. Siden alle er «for» natur, kan det synes som et paradoks at naturen stadig må vike, tross stadige politiske garantier om det motsatte.



Noe av problemet er at natur oppfattes som et gratisgode som vi kostnadsfritt kan forsyne oss av, og at det fortsatt er nok å ta av. Dermed blir naturen en salderingspost når samfunnet melder seg med sine mer eller mindre velbegrunnede arealbehov, selv om det er godt dokumentert at natur er leverandør av en rekke livsnødvendige gratistjenester, og nærnaturen ikke minst er viktig for en lang rekke ikke-materielle, men vesentlige goder knyttet til identitet, inspirasjon, opplevelsesverdi og folkehelse.

Det er også godt dokumentert hvordan barns trivsel og læreevne stimuleres av nærhet til grøntareal, uten at dette synes å ha blitt tillagt særlig vekt når denne utbyggingen nå skjer rett overfor Huseby skole.

Lokaliseringen av vannverkets administrasjonsbygg er en tapt sak, men i lys av ambassadeutbyggingen med lovnad om at nå skulle i alle fall resten av grøntarealet i dette området sikres, og de ferske lovnader fra samtlige politiske partier om at jordet skulle få ligge i fred, er tiden inne for et reelt fredningsvedtak for gjenværende grøntstrukturer før enda flere «gode formål» melder seg på.

Dette kan godt ses i sammenheng med fortettingen på Røa, der byggestøy og maskiner har herjet sentrum i årevis, og hvor ytterligere fortetting står på trappene. Man hadde mulighet her til å bevare noen åpne strukturer med et minimum av grønt til glede for beboerne, men vi ser hvordan en massiv fortetting med nye år med byggestøy og redusert framkommelighet, økt trafikk og høye fasader vinner fram.

Med den overveldende dokumentasjon av positive, psykiske og trivselsfremmende effekter av grøntareal som nå foreligger, burde det være mulig å tillegge dette sterkere vekt enn utbyggers ønskers om maksimal arealutnyttelse.

Dag O. Hessen

Røa