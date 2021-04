Testtrykket i Oslo halvert i påskeuka – frykter skjult smitte

Samtidig som nedgangen i smittetallene har gått ned i Oslo gjennom påskeuka, har også langt færre testet seg. Det bekymrer helsebyråd Robert Steen (Ap).

Publisert: 05.04.2021 kl 20:45

OSLO: – 1.628 testet positivt forrige uke. Det er en nedgang på 22 prosent fra uka før. Sånn sett er det en hyggelig melding, men vi har også en situasjon der testtallene er halvert, sier Sten til NTB.

Om lag 24.000 personer testet seg i Oslo gjennom sist uke, opplyser Steen. De tre foregående ukene var tallene om lag 48.000.

– Det er med en viss usikkerhet at vi tar med oss disse tallene. Det kan ligge en del underliggende skjult smitte, sier han.



Han forteller at noe av nedgangen skyldes at det var en mindre andel av dem som testet seg før påske tilhørte gruppen som ikke var nærkontakter eller av andre årsaker ble bedt om å teste seg.

– Det er de som tester seg fordi de skulle på ferie. Før påsken var denne kategorien stor, hele 43 prosent av dem som testet seg. Forrige uke var tallet 34 prosent, sier Steen.

Venter smitteøkning

– Vi skal ikke bli helt demotivert på grunn av dette. Vi skal ikke ramle av stolen om smittetallene går noe opp de to neste ukene, sier Steen.

Samtidig understreker han at smittetrenden hadde begynt å snu allerede før påske. Fra toppuka, uke 11, da nesten 2.500 testet positivt, til uka etter var det ned 15 prosent, da 2.100 testet positivt.



– Det er en trend som har snudd før påske. Det vil være trist om vi kommer tilbake på 2.500. Da kan påsken ha snudd smittetrenden igjen, sier Steen.

Ferie fra smittevern

Steen er klar på at det ikke nødvendigvis er de som har vært ute og reist i påskeferien som kan gi smitteøkning.

– Mange som har vært ute å reist har gjerne møtt færre folk. Klarer vi å overholde avstandsreglene og nærkontaktminimaliseringen spiller det ingen rolle hvor vi er.

– Mange kan nok ha hatt ferie fra smittevern. Samtidig har jeg sett når jeg har vært ute og gått at folk er flinke til å overholde smittevernrådene, sier helsebyråden, som understreker at det kun er snakk om hans observasjoner.



Samtidig understreker han at etter alle ferier har smitten økt i Oslo.

– Til nå har balansen vært mer mot smitteøkning, sier han.

– Vaksinen virker

– Håpet er at alvoret i den britiske varianten har gått opp for folk. Folk skjønner det er mer alvorlig også for yngre. Kanskje vi har vært flinkere, sier han.

Steen trekker fram at smitten særlig er lav blant de eldste i samfunnet. Kun 7 prosent av dem som testet positivt var over 60 år, selv om nesten 18 prosent av alle som bor i Oslo er over 60.

– Det er to årsaker til det: Vaksinen virker, også tror jeg at det er signal om at de eldre er blitt flinke til å praktisere smitteverntiltakene. Det er viktig for å unngå alvorlig sykdom og død.



