– Dette stedet gir oss muligheter, det er sosialt, og det skaper trygghet

– Vi er jo så mye mer enn et tenkende hode. Kroppen kan uttrykke så mye som ord ikke kan. Det slipper løs her, sier Anne Golberg Stavn.

Publisert: 04.10.2020 kl 11:05

HOVSETER: Vi er i Landingsveien 10 på Hovseter. Følelsene slipper taket her. I den gamle barnehagen finnes en slags losje for ungdom hvor alt er litt hemmelig og litt mystifisert. Slik det skal være. Et sted uten foreldre. Ungdom trenger den trygge og uformelle møteplassen. Der de kan dyrke sine interesser. Dans. Musikk. Gaming. Biljard. Bordtennis. Henge med venner. Et tilbud som ikke kan slås på og av.

– Hovseter mistet klubben i 2015, men den sto opp igjen. Det er alle glade for, sier Anne Golberg Stavn. Hun er dansepedagog og ansatt ved klubben. Hun forteller om streetdance og at det handler mye om det sosiale. Det favner flere stiler. Streetdance er en paraplybetegnelse på stiler som oppstod i latin- og afroamerikansk kultur i USA på slutten av 70-tallet. Dansen handler også om utvekslingen og det å lære av hverandre. Settingen bidrar med et positivt forhold til egen kropp.

– Dans egentlig er en del av oss alle, minner hun om.



– Bare se på babyer som beveger seg når de hører musikk. Dessverre har det blitt fjernere og fjernere i kulturen vår, det å danse. Men her får ungdommene et naturlig møte med kulturen. Her vokser livsmot og sosiale ferdigheter.

B7 åpnet i 2019 i det tidligere barnehagen, som har Hovseterhjemmet og Hovseter ungdomsskole som nærmeste naboer. Foto: Fredrik Eckhoff

– Så sinnsykt viktige

Ungdom blir flinkere til å bry seg om hverandre i et slikt miljø. De blir selvstendige. Mer sosiale, smiler pedagogen og legger til: – Ungdomsklubbene er så sinnsykt viktige. Ledere kan gå inn å jobbe med spesifikke ting for barn unge, og tilbudet er gratis.

Ungdomstiden. Den tiden av livet som preger deg som et menneske. Tiden som kan bestå av vanskelige utfordringer. De som oppstår når man skal finne ut av seg selv. Og omgivelsene. Nettopp da er klubben en viktig møteplass.



De ansatte ved B7 får ikke fullrost tilbudet godt nok. De merker det også på kidsa som henger her. Den sosialiseringen og den fysiske utfoldelsen bidrar til en sunn utvikling. En ryggmargsrefleks blant de voksne på B7, Vestre Akers ungdomsklubb, er å stimulere de unge til å finne sitt eget potensiale eller bare å være seg selv. Uavhengig om det er gjennom musikk, gaming, dansing eller om det bare for å ha et sted å henge.

(Saken fortsetter under bildet.)



Ugbad, Lorita, Khadija, Heran, Selima, ivrige dansere på B7.

Frihet og glede

Det er dansegruppa helt enig i. 15 år gamle Khadija og Ugbad, 14 åringen Heran og 16 år gamle Selima benytter enhver åpne anledning til tid på klubben. Gjennom dansen finner de elementer av frihet og glede. De får uttrykke seg.

Anne brenner for dansing og legger til at dansen er betydningsfull både fysisk og mentalt, kanskje spesielt knyttet til det å ha et positivt forhold til egen kropp.

– Det er viktig å normalisere det å bevege seg sammen. Føle tilhørighet og samhold. Jeg tror dans fører til at man blir bedre kjent med seg selv. Noe som igjen kan gjøre det lettere å bli kjent med andre, sier. Hun i det dansegruppe gjør seg klare til å vise frem noe egenkomponert til ære for Akerspostens utsendte.



– Dette stedet gir oss muligheter, det er sosialt, og det skaper trygghet, sier Khadija. Alle jentene nikker samstemte i og supplerer positive adjektiv på løpende bånd.

– Det er en helt annen setting enn skolen, fortsetter de.

– Vi opplever en annen tilhørighet, en som gir samhold, sier Khadija.

– For å være med på dans må man bare være interessert og ha lyst til å lære, det kreves ingen forkunnskaper, legger Anne til. Gruppa fra Hovseter bruker klubben også utenfor dansetimene for å danse selv. Jeg tenker at det er utrolig bra og viktig at de møtes og har det gøy, danser sammen og er kreative. I tillegg til at det er sunt for både hode, kropp og sjel, smiler hun.

Intens utviklingsfase

I salen hvor jentene danser, går praten lett. Alle er enige om at samhold gir verdighet, en av de svært viktige verdiene som skapes på en slik møteplass. Før i tiden sa man at ungdomsklubber er med på å skape «gangs menneske». Altså, nyttige mennesker for samfunnet. Ikke alle er interessert i håndball, fotball og bandy. Jentene er helt enige om at B7 er en bra arena. Det er et trygt sted å være sammen med voksne som ikke er mamma eller pappa.

Det skjer store holdningsendringer hos ungdommer, det er en intens utviklingsfase. Store forandringer i tankemønsteret. Mye skal utforskes i denne alderen, som seksualitet. Man blir eksponert for rusmidler. Valg skal tas.



Interessen for idrett kommer til et avgjørende punkt. For mange blir det kulere å henge med venner på hjørnet enn å sitte på innbytterbenken. Forelskelse kan medføre et miljøskifte for noen. Unge jenter som er betatt av eldre gutter. Håndballen byttes ut med hooking. Det er mange utfordringer i dagens ungdomskultur, som er lysår unna oppveksten på 70- og 80 tallet.

– Fritidsklubbene er den glemte kulturarenaen, selv om klubbene bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Denne arenaen motvirker marginalisering av barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer.

Anne Golberg Stavn, dansepedagog på B7.

Skapte et hull

Da Hovseterklubben ble lagt ned i 2015, mistet barn og unge det stedet som var en avgjørende arena for veien videre. Det åpnet seg et hull i ungdomsmiljøet, og det gjaldt å passe seg for ikke å ramle nedi. Klubben, som har eksistert siden tidlig på 70-tallet, har vært et viktig sosialt og kulturelt tiltak for ungdommene. Et oppholdssted for de unge som ikke hadde så mange alternativer. Datidens ungdom takker gode klubbledere for engasjement og inspirasjon.

– Jeg har et ønske om å nå ut til ungdom i hele bydelen, men det er klart at tiden vi er inne i setter begrensninger for hvor mange ungdom vi kan ha besøk av, fortsetter dansepedagogen.

Anne følger en fast gruppe med jenter som begynte med dansing på Familiesenteret. Hun er på B7 én fast dag i uken, i tillegg til å ha workshops med andre dansere både på og utenfor klubben. Hun flyttet til Hovseter sammen med familien i mai, tilbake til samboerens røtter.



– Jeg er danseaktivist. Når man er veldig interessert i noe tenker man at alle bør gjøre dette, smiler Anne.

– Å være i kontakt med kroppen, være trygg på sin egen kropp sammen med andre har en høy verdi, forteller danseren som er utdannet fra Norges Dansehøyskole. Videre kan hun skilte med stipend for videreutdanning, noe som ledet henne til New York, Paris og Tel Aviv.

Sosial dans

Anne Golberg Stavn jobber hovedsakelig frilans som danser, og i 2019 ble hun tildelt Statens Kunstnerstipend for tre år. Nå fokuserer hun på egne prosjekter for å utvikle seg som danser. På B7 går det mye i hiphop, og et viktig element i denne arten er å gi kunnskap videre.

– En del av verdien til hiphop er at det skal være tilgjengelig og åpent. Det er en stolthet i at det er en sosial dans, den har ikke røtter i institusjonene, opplyser Anne.

– Det er ikke alle familier som har råd til å melde barna sine på fritidsaktiviteter, og det er heller ikke alltid foreldre skjønner hvordan man skal gjøre det, avrunder de unge.



– Men egentlig bør klubben være åpen for alle. Det er trygt her, sier de.

B7 tilbyr nettopp muligheten til å kunne drive med andre kreative aktiviteter gratis. Et lavterskeltilbud for unge, for de som ønsker seg en aktivitet etter skoletiden eller for de som vil dyrke og utvikle sine evner.

