«Jeg ble fakta headhunta, jeg, til å væra vikar – på ungdomsskolen»

– Det var gøy. Det var jo det. Sånt skjer kanskje én gang i livet, eller kanskje aldri, sa Marianne Krogness da hun satt i stolen på Deichmann Røa, i samtale med Karoline. Hun snakket da ikke om kjendislivet som «Shell-dama», men gjennombruddet med Tramteateret rundt 20 år tidligere.

RØA: Som den andre personen i historien, var det Smestad-kvinnen Marianne Krogness' tur i serien «Karoline møter lokale helter» sist torsdag.

Karoline Gregersen Herlofsen kom i intervjuet tidlig inn på livet med Tramteateret, som startet midt på 70-tallet.

Tramteateret skulle ha to forestillinger på Chateau Neuf. Det var i den spede begynnelse, i 1976, og den venstrevridde studentvennegjengens forestilling, der de blant annet satte et kritisk søkelys på Norges nystartede oljeeventyr, ble lagt merke til. Og suksessen fortsatte for fulle hus på Chat Noir.

«Gidder ikke jobbet vettu, skal bare spille iddiot!»

Marianne Krognes smiler når hun imiterer en av dem som betraktet det hele fra utsiden.

«Alle» fikk det med seg

Så ble det turné for Tramteateret, før de ikoniske tv-seriene om Pelle Parafins Bøljeband samlet «hele» Norge foran skjermene hver lørdag kveld før Dagsrevyen.

Satire, komikk, musikk og en dæsj politikk blandet med ungt pågangsmot skapte en 10 år lang suksess.

– Vi var egentlig verdens fredeligste mennesker, sier Krogness, til tross for at de var ganske sikre på at de ble overvåket av politiet – og ble anmeldt for blasfemi.

Ungdommelig pågangsmot, gjenbruk, kontakt mellom generasjonene, livet som stjerner fra tv. Marianne Krogness var inne på mange temaer i sin samtale med Karoline.

Ikonisk tv-reklame

Og hvordan hadde det seg at hun, som hadde brukt mye tid i Tramteateret på å rakke ned på oljeselskapenes virksomhet, ble frontfigur for den legendariske reklamekampanjen til oljeselskapet Shell midt på 90-tallet? Du vet, den med den litt slitne dama bak disken som slett ikke gidder å gjøre det lille ekstra («Ekstra-service? Det er Shell, det.»)

Marianne Krogness fortalte historien til Karoline på biblioteket, og det var langt fra en selvfølge at kampanjen skulle vises på tv.

– Vi hadde det kjempegøy, vi satt bare og lo, sier hun. Men Shell sa først stopp, noe Krogness egentlig syntes var helt greit den gangen.

– Jeg var kjempeglad. Jeg hadde tjent masse penger, og syntes det var like greit at det ikke kom på tv, sier hun. Men så var det en lokal tv-kanal som sendte reklamefilmene likevel, og det ga umiddelbar effekt. Marianne Krogness ble «Shell-dama» for hele det norske folk, og det skulle gi henne et løft som komiker.

I løpet av intervjuet kommer de to naturligvis også innom at de de siste 18 årene har samarbeidet tett om prosjektet Molly og Partner, som de reiser rundt og underholder de yngste med. Her er det gjenbruk, musikk og humor i skjønn forening.

Og nettopp humor fikk Krogness vise flere eksempler på, for eksempel at hun har tatt med seg Shell-dama videre og rett og slett videreuviklet henne litt. Hun har også en knakende artig Liv Ullmann-parodi, og begge deler fikk publikum i salen og de som har fått med seg live-streamen fra intervjuet, med seg.

