Tatt på fersken i garasjeanlegg

Da politiet rykket ut til melding om innbrudd natt til mandag, ble mannen funnet i en annen garasje.

Publisert: 21.02.2022 kl 11:30

SMESTAD: – Vi har pågrepet en person som vi mistenker for innbrudd i to garasjeanlegg i Gullkroken og Bekkevollveien på Smestad. Vi har utført åstedsundersøkelse, og mistenkte ble kjørt i arrest, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til Avisa Oslo.

De fikk melding om at en person hadde brutt seg inn i et garasjeanlegg i Gullkroken klokken 02.55 natt til mandag, etter at en alarm hadde blitt utløst.

– Det har vært to innbrudd, mannen er pågrepet og kjørt til arrest. Om noe er stjålet er usikkert, men vi har vært i kontakt med begge eierne av garasjene. Det er snakk om ganske store garasjer, så etterforskningen vil avdekke om tyven fikk med seg noe, sier Lie.

Videre forteller han at da politiet kom til Gullkroken, så var mannen borte.

– Det kan virke som om han prøvde seg på nytt i et annet garasjeanlegg, for han ble pågrepet mens han var inne i et annet garasjeanlegg i Bekkevollveien. Vi hadde en politipatrulje med en fantastisk nese for å fange tyven, så de klarte å finne ham i området, sier Lie.

Mannen ble pågrepet klokken 03.23. Han er i 30-årene, og kjent for politiet fra tidligere. Det har blitt gjennomført et kort avhør etter at han ble tatt med til arresten, men Lie sier mannen vil bli avhørt senere mandag og da trolig vil ta stilling til skyldspørsmålet.