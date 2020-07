Tapte stort, men ser fremgang

Trener Geir Nordby og Røa Dynamites står med tre tap på de tre første kampene, men nekter å se svart på situasjonen. Fredag kveld ble det 1-5 for serie- og norgesmester Lillestrøm.

Publisert: 18.07.2020 kl 10:25

RØA: – Jeg synes det har vært ganske bra. Vi har vært på høyde med de aller beste, gullkandidatene i Norge. Og jeg synes at jeg ser veldig mye positivt mot Vålerenga og i dag, til tross for resultatet. Så det har ikke vært så gærnt, sier Nordby.

Men resultatmessig har det vært hardt og brutalt etter 0-1 for Arna-Bjørnar, 2-0-tap borte for Vålerenga - og 1-5 for Lillestrøm fredag kveld.

– Ja, det er en tøff start, men det er fordi vi møter veldig god motstand. Så vi var forberedt på det. Vi skal jobbe videre, og nå har vi hatt framgang i de to siste ukene, og vi skal prøve å få enda bedre fremgang neste uke, sier Nordby.

Offensivt har det vært tungt.

– Det går nok litt på troen og selvtillit. Og så er det viktig å minne jentene på at vi har møtt veldig god motstand. Vi må bare ha troen videre og så kan det hende at det løsner, forklarer treneren.

Kunne scoret etter åtte minutter

Faktisk holdt også Røa på å gå i ledelsen da Mathilde Harviken banket et skudd i tverrliggeren etter drøyt åtte minutter.



– Det er klart at vi hadde jo vært fornøyd med det hvis den hadde gått inn, men det gjorde den ikke. Dessverre, sier Nordby.

Bortsett fra en periode hvor Røa ble presset lavt, holdt hjemmelaget bra stand mot Lillestrøm, og hadde en rekke muligheter.

– Jeg synes vi starter kampen ganske bra og vi står egentlig fint mot Lillestrøm, sier Nordby.

Men i motsetning til Røa, trenger ikke Lillestrøm mange mulighetene, og 21 minutter ut i omgangen fikk de sjansen på dødball og den lot ikke Ina Gausdal gå i fra seg.

– Det er kjempekjedelig når vi får det dødballmålet i mot, for det er i mot spillets gang. Vi har god kontroll og vi kjører de ganske bra, men så får de det dødballmålet i tillegg til et på overtid i første omgang. Så det er selvfølgelig med på å legge en demper på det hele, sier Rebecka Wanvik Holum.



0-2-målet var det Andrea Wilmann som puttet fra kort hold sekunder før pause.

(Saken fortsetter under bildet.)

Linn Huseby og de andre Røa-jentene møtte tøff motstand i Norges beste lag. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Sliter med presisjon

Med to baklengs måtte Røa skru opp aggressiviteten et hakk og hadde noen tilløp til muligheter, men ble pasningsspillet for svakt.

– Vi sliter liter litt med presisjonen, og det har vi gjort i alle tre kampene. Det gjør at vi mister ballen alt for lett. Da får vi kontringer i mot, og så henger vi ikke helt sammen som et lag. Det er litt for store avstander i laget, både defensivt og offensivt. Da kontrer et godt lag som LSK oss i senk, forklarer Holum.

0-3 kom etter en times spill da Kamilla Aabel vant sin duell foran mål, men kula endte likevel opp foran Emilie Haavi som stod helt alene da hun puttet fra 14 meter.

0-4 kom åtte minutter senere signert Wilmann, og da var kampen definitivt kjørt for hjemmelaget.

Ti minutter før full tid snappet Rebecka Holum en feilpasning fra Lillestrøm-forsvaret og banket inn 1-4 fra 16-meteren.



– Det var en gavepakke og et plaster på såret, kanskje, sier Holum.

Det hele ebbet ut med 1-5 etter at Sophie Roman Haug trillet inn gjestenes femte mål.

– Å slippe inn fem mål er mye, men denne kampen er nå historie, og så er det neste match vi må se frem mot. Og det kan plutselig bli noe helt annet, mener Nordby.

Optimist

Om en uke er det Sandviken som står for tur på Røabanen.

– Hva skal dere gjøre foran neste kamp?



– Det samme som vi har gjort og som har bidratt til at vi har tatt steg, og det er å fortsette å trene, sier Nordby.

Sikker på mål

Røa-supporter Øivind Schultz er i alle fall sikker på at målene kommer.

– Jeg tror at Geir kommer til å ta fram de øvelsene som han har kjørt tidligere på treningene, og da kommer vi til å se at kampspillet endrer seg. Hvis du har vært på treningene og sett de øvelsene til Geir, så vil du se at kampspillet endrer seg, og det blir et avtrykk som er likt den øvelsen han gjennomfører på treningen. Det er det vi kommer til å se, forklarer Schultz, viss bestefar var en av stifterne av Røa IL i 1900.

Faktaboks Toppserien, fotball kvinner: Røa 1 (0)

Lillestrøm 5 (2) Røa kunstgress Mål: 0-1 (24) Ina Gausdal, 0-2 Andrea Wilmann (45), 0-3 Emilie Bosshard Haavi (61), 0-4 Wilmann (69), 1-4 Rebecka Vanvik Holum (81), 1-5 Sophie Roman Haug (85). Gule kort: Frida Berg Lyshoel (Røa), Katrine Emilie Winnem Jørgensen (Røa), Cathrine Emelie Dahlström (Lillestrøm), Heidi Elisabeth Ellingsen (Lillestrøm), Thea Kyvåg (Lillestrøm). Røa: Linn-Mari Nilsen – Synne Masdal, Kamilla Aabel, Mathilde Hauge Harviken, Frida Berg Lyshoel, Linn Huseby, Vilde Gullhaug Birkeli, Katrine Emilie Winnem Jørgensen (78: Frida Dypvig Haugen), Rebecka Vanvik Holum, Hanna Elizabeth Terry (78: Tuva Lotte Leschbrandt Espås), Vilde Anett Fjelldal (78: Oline Brekke Fuglem). Dommer: Ingvild Langnes Aarland (Malmefjorden IL) Tilskuere: 171