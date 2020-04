– Tanken på å skulle dra på en trening ligger litt langt unna

Hverdag og helg er vanligvis fylt med håndball, trening og jobb for Aker-spiller Karoline Borg. Nå er håndballen kommet fullstendig i skyggen av innsatsen mot korona-viruset.

Publisert: 13.04.2020 kl 13:17

OSLO: Karoline Borg (29) er til daglig klinisk ernæringsfysiolog i Helseetaten i Oslo kommune, ved siden av håndballspill for Aker i eliteserien, men da Koronavirus-pandemien slo ut for fullt, kom hun tett innpå viruset administrativt.

– Vi ble jo alle sammen satt på hjemmekontor fra 12. mars egentlig, og før jeg dro for dagen sa jeg til sjefen min at han måtte si i fra hvis det var nødvendig at jeg bidro på andre måter, sier Borg.

Og siden 29-åringen er helseutdannet, ble hun raskt satt til å rekruttere medisinstudenter til å ta arbeidsoppgaver for Helseetaten før hun etter hvert ble rekruttert som assisient for en faggruppe for smittevern. Denne gruppen driver blant annet med overvåkning av smittsomme i Oslo til vanlig.

– Vi tar imot positive prøvesvar på korona fra sykehus eller laboratorier og registrerer det. Og så er det litt møtevirksomhet på skype, og så hjelper vi alle bydelene i Oslo. De har opprettet smittevernteam, så de tar seg av alle innbyggere i deres bydel som har fått påvist smitte. Da bistår vi dem med det de gjør om de trenger hjelp, sier Borg.

– Hvordan har du selv opplevd dette?

– Det er en helt surrealistisk situasjon, egentlig. Det er noe de fleste av oss ikke har sett for seg at kunne skje, men jeg må gi honnør til alle som står på. I Oslo har nye systemer kommet på plass på kort tid, og folk tar virkelig i et tak i denne fellesdugnaden, skryter Borg.

Håndballen langt unna

Som de fleste andre i dette landet har også Aker-spilleren mer eller mindre fått livet snudd på hodet.

Organisert trening er ikke lov per dags dato, i tillegg til at myndighetene fraråder omgang med andre personer enn de man bor med.

- For det første er man ikke noe sosial lenger. Man er sammen med dem man bor med. Heldigvis har jeg en jeg bor med, så det er jo fint. Men håndballen er jo så langt unna nå. Vi må drive egentrening på ubestemt tid, så det er veldig merkelig når man er vant til å drive med lagidrett og må trene med det utstyret og utearealet man har, sier hun.

– Så det er klart at man må gjøre det beste ut av den situasjonen man er i – og tenke at det er veldig mange som har det vondt og som er i risikogruppe og som blir syke, forteller 29-åringen.

– Hva tenker du om håndballen oppi det hele?

– Akkurat nå må jeg innrømme at tanken på å skulle dra på en trening ligger litt langt unna, men man savner det jo. Man savner å trene sammen med noen, men vi vet samtidig at det er dette som må til for at situasjonen skal bedre seg, at alle må ta i et tak. Og akkurat nå er det mer som betyr noe enn selve håndballen, sier Aker-spilleren.

Men trening må likevel til.

– Vi har fått et eget opplegg fra Oslo idrettssenter som holder den fysiske treningen for oss. De har jo gitt oss et treningsprogram som er tilpasset det at man ikke har tilgang på noe treningssenter med vekter, så det er vi veldig takknemlige for. Jeg prøver å få til i hvert fall en økt gang daglig, og det synes jeg er veldig deilig for å få koblet av og holdt kroppen i gang. Men det er klart at det blir litt annerledes enn om man hadde hatt tilgang på for eksempel vekter og styrkerom, sier Borg.

– Hva med kastearmen?

– Det blir litt ballkast i stuen, men jeg må nok trappe opp ballkastingen litt mer etter hvert. Det har gått mest i styrke, løp og skadeforebygging, avslører Aker-spilleren.

– Annerledes oppkjøring

I skrivende stund er man i ferd med å få kontroll over smitten, men alle idrettsarrangementer, som ikke kan ivareta kravet på to meters avstand og gruppe på maks fem mennesker, er forbudt frem til 15. juni.

Det betyr at Aker og alle andre håndballag ikke får trent sammen før om minst to måneder.

– Vi må bare være innstilte på at dette blir en veldig annerledes oppkjøring. Vi vet ikke helt når det kan starte. Vi må bare følge de reglene som er og det kommer vi til å gjøre også. Alle er i den samme situasjonen, så det er ikke unntak for noen, forteller Karoline Borg.