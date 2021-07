«Takterrasser og balkonger kan ikke erstatte uteoppholdsareale»

Det er viktig at flest mulig ytrer seg om reguleringsplan for småhusområder, skriver Terje Bjøro.

Publisert: 15.07.2021 kl 10:45

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har i sommerferien sendt ut til høring en reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by. Tanken er at småhusområdenes kvaliteter skal ivaretas og skjermes for fortetting. Den menige mann og kvinne inviteres til å si sin mening innen 16/8. Her er det viktig at flest mulig ytrer seg, og så får man håpe på å bli hørt.

Det er efter mitt syn viktig at takterrasser og balkonger ikke kan erstatte uteoppholdsareale. Terrasser er ikke reelle grøntområder, absorberer ikke nedbør og er ikke adekvate lekeplasser for barn. Det er viktig å bevare trær med en omkrets på mer enn 60 cm fra bakkenivå. Dessverre snauhugges enkelte eiendommer.

Mest mulig av tomten skal forbli grønt. Tomter på under ett mål bør ikke fortettes. Gamle hus som er i god stand, bør ikke rives. Store hus kan seksjoneres til flermannsboliger. Det er miljømessig svært uheldig at store og gode hus blir revet for å få bedre utnyttelse. Ny bebyggelse bør for øvrig tilpasses eksisterende hva gjelder takformen, vinduer og størrelser.

Nye regler bør også gjelde for småhusområder som ikke omfattes av Småhusplanen. Adgang til dispensasjoner og skjønnsmessig vurdering bør begrenses.

Man må begrense terrenginngrep, og man må legge til rette for en utvikling med mer klimavennlig utbygging. Man må sørge for gode boliger der folk trives og opplever romslighet og får mest mulig livskvalitet. Hjemmet skal være en pulserende livslunge.

Terje Bjøro

MDG-medlem