Takker kundene

På kjøpesentre skal man nå helst unngå de mest hektiske tidene slik at besøket spres mest mulig jevnt utover. Heldigvis ser det ut til at kundenes gode evne til å endre besøksmønster er tilstrekkelig for å opprettholde tilbudet helt som normalt.

Publisert: 04.12.2020 kl 14:55

– De siste par dagene før påske var litt for hektiske, så vi har lenge planlagt hvordan vi kan møte julehandelen på en trygg måte. For vi har jo visst at dette kommer, sier Herman Dyrø, markedsdirektør i Mustad Eiendom, om den andre bølgen som har truffet landet midt i årets travleste periode for handelsstanden.



Mener bransjen er ansvarlig for egne tiltak

CC Vest har hele tiden hatt en offensiv holdning til tiltak etter føre-var-prinsippet, og har blitt en referanse langt ut over egen bransje. Tidlig i oktober var CC Vest ute med en kampanje der de oppfordret kundene til å komme tidlig i gang med julehandelen, nettopp for å unngå fullt kjøpesenter i desember. Tre uker senere formidlet regjeringen på direktesendt tv den samme anbefalingen. Dette mener Dyrø er helt naturlig.

– Det er jo vi som driver med handel, som best vet hva vi må ta høyde for av tiltak. Regjeringen skal jo sørge for rammene, hovedprinsippene og helheten, så at vi må vise vei innen egen bransje er bare en helt naturlig del av den dugnadstiden vi er inne i, sier han.



Senteret har gjennom hele pandemien også oppfordret kundene til å komme når det er minst folk. Målet er å spre besøket jevnt utover slik at det blir nok plass til å kunne holde god avstand. Den samme oppfordringen delte statsminister Erna Solberg direkte på NRK i innspurten til adventstiden. Det kan derfor virke som at senteret har vært en inspirasjonskilde for flere.

95 % bruker munnbind på CC Vest

– Det er mye vi har gjort, og alle skal vite at vi hver dag forsøker å finne nye løsninger på hvordan vi kan skape en enda tryggere og mer sømløs handleopplevelse, sier Dyrø. Likevel mener han at det ikke er disse tiltakene som har vært det viktigste bidraget for tryggheten.

– Vi kan gjøre så mye vi bare vil, men uten kundenes innsats er dette nytteløst, sier Dyrø. – Den dagen jeg utvilsomt var aller mest stolt under denne pandemien, var dagen etter at byrådsleder Raymond Johansen hadde informert om at det kom til å innføres et påbud om bruk av munnbind på kjøpesentre. Dagen etter, og før påbudet hadde trådt i kraft, registrerte vi at hele 90 % av kundene våre brukte munnbind. Det er til å bli skikkelig stolt av! Det er jo dugnad i beste praksis, sier Dyrø. Samme dag som munnbindpåbudet trådte i kraft brukte 95 % av kundene på CC Vest munnbind, et nivå som har holdt seg stabilt siden.

Av CC Vest sine kunder på Oslosiden kommer de aller fleste fra bydelene Ullern og Vestre Aker. Smittetallene i disse bydelen har vært de laveste i Oslo under denne andre smittebølgen.

Tar ingen sjansen

Kravet fra myndighetene om å kunne legge til rette for at kundene skal kunne holde to meters avstand skapte litt hodebry i starten. For hvordan skulle man regne på dette?

– Vi besluttet med én gang at vi skulle kalkulere dette med en svært solid sikkerhetsmargin, sier Herman Dyrø i Mustad Eiendom.



Mange butikker var rådville og etterspurte svar fra myndighetene til å beregne dette på riktig måte i praksis. Midt i kaoset valgte CC Vest å ta saken i egne hender. De hentet frem arealtegninger og innredningsplaner, gikk ut med lasermålere og innhentet informasjon fra studier på tilsvarende beregninger fra forskningsmiljøer i Storbritannia. De regnet på areal, trakk fra plass til varehyller, beregnet plass til bevegelse og landet på at hver kunde hadde behov for ganske mye mer «tumleplass» i praksis, enn det man først skulle tro.

– Vi har beregnet at hver kunde trenger 11 m2, sier Dyrø. – Da har vi tatt hensyn til alt – og lagt til en solid sikkerhetsmargin. Det første vi glemte da vi begynte å regne var jo at den enkeltes kropp faktisk legger beslag på en stor del av arealet også – og for noen av oss utgjør jo dette litt mer enn andre, sier han lattermildt, med tydelig henvisning til seg selv.

Regulerer besøket om nødvendig

Foreløpig har det ikke vært behov for å begrense besøket, slik som vil bli nødvendig om det definerte antallet mennesker som kan være inne på senteret samtidig overskrides.

Prosedyrene er derimot definert, ekstra bemanning er på plass og hele teamet har gjennomført øvelser på alle de tre beredskapsnivåene senteret har definert.

Senterleder Celine Waldjac leder det operative arbeidet på senteret og er trygg på at de har full kontroll. - Vi har en dedikert person som kontinuerlig overvåker antallet kunder som er inne på senteret til enhver tid. Dette gjøres gjennom et automatisk besøksregistreringssystem som registrerer alle som beveger seg inn og ut gjennom alle inn- og utganger. Tallet oppdateres hvert minutt og vi har derfor full kontroll til enhver tid, forsikrer hun.

Takknemlig for ansvarligheten kundene viser

Dersom det blir behov for å regulere besøket for en kort periode, mener senterlederen at det uansett ikke vil medføre de helt store konsekvensene for kundene.

- Vi har gått gjennom historiske tall fra de dagene med mest besøk og det viser seg å være få perioder der besøkstallet overskrides i forhold til definert maksgrense, sier Waldjac. – I tillegg er kundene våre ekstremt flinke til å spre besøket slik vi har oppfordret til. Det at såpass mange har hjemmekontor medfører også at flere kan ta en kort handletur på dagtid, for å unngå de mest hektiske periodene.

- Vi er så stolte av å ha såpass ansvarlige, handlekraftige og ikke minst felleskapsorienterte kunder – for når alt kommer til alt er det innsatsen fra kundene våre som er det aller viktigste virkemiddelet for å skape trygge omgivelser på CC Vest, avslutter senterlederen.

Dette er tidene CC Vest opplyser at det generelt er færrest kunder på senteret:



Hverdager:

09:00 – 11:00

19:00 – 21:00

Lørdager:

09:00 – 10:00

17:00 – 19:00

Her er CC Vests åpningstider i julen