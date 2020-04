– Takk til Løvenskiold

For to uker siden henvendte bydelsleder Carl Oscar Pedersen seg til Løvenskiold Eiendom. Han mente at selskapet burde lempe på parkeringsrestriksjonene på den store parkeringsplassen ved Maxbo.

Publisert: 04.04.2020 kl 11:25

VÆKERØ: Parkeringsplassen har ikke vært tilgjengelig for publikum annet enn for Maxbos kunder. Det vil si at den utenom stengetid ikke er tilgjengelig for noen.

Snakk om samfunnsansvar

Så kom koronaviruset, hvor nye behov meldte seg. Behovet for å komme seg til til sjø og parkområder, særlig for eldre og de med nedsatt funksjonshemning, ble mer og mer aktuelt. For disse er ikke offentlig kommunikasjon noe alternativ. Samtidig er de store utfartsstedene i helgene presset til det ytterste. Regjeringen har i flere sammenhenger bedt om spredning av turfolket og at man skal tenke kreativt med hensyn til turalternativer. Maxbos parkeringsplass på Vækerø ligger slik til at det åpner for turmuligheter innover i Bestumkilen og andre veien forbi Vækerø gård og helt til Lysakerelvas utløp.

- Etter min mening er det i disse tider snakk om å ta samfunnsansvar. Tilgjengelighet er viktigere enn noensinne. Vi har ikke muligheten til å pålegge selskapet å åpne opp for publikum. Vi kan bare oppfordre selskapet til å gjøre dette tiltaket, sa Pedersen, da Akersposten tok opp saken 21. mars.

Han mente at parkeringsplassen burde åpnes opp for publikum i hvert fall når Maxbo er stengt på søndager. På denne bakgrunn sendte han en henvendelse til Løvenskiold Eiendom med oppfordring å åpne opp for publikum.

Les saken: - Det er snakk om å ta samfunnsansvar

Gladmeldingen

Siden har tiden gått, uten at Pedersen har fått svar på henvendelsen. Akersposten ville vite om Løvenskiold Eiendom hadde til hensikt å følge oppfordringen og tok kontakt med administrerende direktør, Jens Jalland.

En imøtekommende eiendomsdirektør kan fortelle at selskapet med alle sine ansatte har hatt store utfordringer den siste tiden, i likhet med mange andre. Og så kommer gladmeldingen.

- Vår parkeringsplass på Vækerø er til for kunder og ansatte. Vi har imidlertid forståelse for at samfunnet er i en spesiell situasjon, og ønsker å legge til rette for at flest mulig kan benytte seg av kyststien. Derfor åpner vi for at alle kan benytte seg av parkeringsplassen vår på søndager og helligdager i perioden med restriksjoner som følge av virussykdommen covid-19.

Denne meldingen ble godt mottatt av Carl Oscar Pedersen.

- Nå ble jeg glad og så rett før påske med alle helligdagene. Det tok sin tid, men hva gjør det når resultatet ble så bra. Takk til Løvenskiold Eiendom og jeg håper dette vil spore andre til å tenke annerledes og kreativt i disse tider. Flere kan ta initiativ til å møte ulike behov som oppstår i et presset samfunn. Vi må lære å tenke nytt og alle må være med på dugnaden, sier Pedersen.

Følg Akersposten på Facebook