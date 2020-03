"Gjerdet må stå inntil reven er nedkjempet," skriver journalist Bjørg Duve.

Først og fremst ønsker jeg å si takk til alle dere som er ute i korona-krigen for meg og alle som er i samme situasjon som meg. Jeg er over 70 år og dermed i risikogruppen. Jeg er dypt takknemlig for at der ute i samfunnet er førstelinje-krigerne i gang med å slå ned en farlig og usynlig motstander – et virus som er i stand til å ta livet av mange mennesker, inkludert meg selv.



Ingen har i utgangspunktet immunitet mot denne fienden, men – heldigvis – de fleste som blir angrepet overlever.

Vi vet lite om dette nye viruset, som har erobret hele verden. Myndighetene i land etter land har måttet ty til drastiske tiltak for at færrest mulig skal miste livet i denne pandemien og at helsevesenet ikke skal knele på grunn av at altfor mange mennesker blir syke samtidig. Land etter land stenger grensene og stenger ned samfunnet.

Det kan virke som om våre myndigheter har gjort gode valg, men det vil vi først få vite i ettertid når tiltakene skal evalueres. Målsettingen her i landet er å slå ned virusutbruddet.

Det virker som om det norske folk har tro på at de meget tøffe virkemidlene regjeringen har tatt i bruk, er riktig medisin. Det kan se ut som om vi her i landet har en viss kontroll på spredningen, slik at helsevesenet klarer å ta vare på alle dem – med og uten korona – som trenger helsehjelp.

Vi lurer selvsagt på om når myndighetene vil begynne å lempe på alle forbudene. En kollega i NRK – Hallvard Sandberg – forklarte dette på en god måte med fortellingen om hønene og reven.

Se for deg en flokk med høns som tripper intetanende rundt på tunet. Så kommer reven. Disse godbitene kan han ikke motstå og forsyner seg grovt. Hva gjør du? Du gjerder inn de hønene du har igjen og stenger «butikken» reven hadde funnet, slik at den ikke kan komme seg inn. Så langt er alt bra og hønene kan fortsette å trippe rundt innenfor inngjerdingen. Etter en tid begynner bonden å lure på om gjerdet kan fjernes og hønene igjen kan ferdes fritt.

Nei.

Da er reven der med én gang.

Gjerdet må stå inntil reven er nedkjempet.

Påsken står for dør. Det er en del som har vanskelig å svelge at det er forbudt å overnatte på hytta, med mindre den ligger i samme kommune som der en bor. Noen har forsøkt å omgå forbudet, men å booke seg inn på et hotell i kommunen hvor hytta er. Det endte med at hotellet ble stengt. Regjeringen har også bedt oss om å unngå unødig kjøring og begrense fritidskjøring.

Myndighetene har bedt meg om å gjøre fire ting i denne krigen. Vask hendene. Hoste i albuen. Holde avstand. Holde meg hjemme.

Jeg har fått klar beskjed om hva mine oppgaver er i bekjempelsen av dette viruset vi ikke kan vaksinere oss mot.

Jeg ønsker hver og en av dere en riktig god hjemmepåske.

Bjørg Duve

journalist

