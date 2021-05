«Takk for barnas 17. mai!»

La oss håpe barna snart kan møtes fysisk og gledes i fri lek og uten tanker på stengsler. For også vår frihet i dag er vunnet, fordi noen kjempet mot urett.

Publisert: 17.05.2021 kl 09:27

I mange andre land er nasjonaldagen en markering av nasjonalstaten og derfor også av styresettet og myndighetene. Der er det viktig å vise frem maktsymboler som raketter og stridsvogner. Slik er det ikke i Norge, selv om vi har en lang historie som undertrykte, med over 400 år under dansk kontroll, og deretter rundt 91 år under svensk herredømme.

Jeg mener mye av det vi feirer i dag, er hvem vi er, og hvorfor vi står sammen som nasjon. Norges løsrivelse og identitetsoppbygging er tuftet på det vi hadde, nemlig primærnæringen og lokale små virksomheter. Norge var utarmet, men bygget seg opp uten statsstøtte, for det var intet å hente fra Staten. Men vi klarte det.

Historisk sett vil jeg slå et slag for distriktene, for mye av det vi har i dag ble tenkt ut og organisert i gårdsmiljøene i distriktene, og i vårt område, Aker, altså i praksis Oslos ytre bydeler. Lenge før landet fikk sin delvise frigjøring gjennom Grunnloven i 1814, var våre lokale bønder og lokalengasjerte fullt ut i gang med å beskrive en rettferdig og balansert samfunnsmodell for flere, i hvert fall for et økonomisk friere, og mer selvstendig Norge.

Her har Akers Sogneselskap, etablert syv år før Norges frigjøring (1807, Norges frigjøring var i 1814), stått for og fortjener vår anerkjennelse av at dagens Norge er tuftet på mange samfunnsfunksjoner som ble tenkt ut og etablert av nettopp Sogneselskapet, eller basert på denne innsatsen. Fellesmeieri, landbruksorganisering, forsikring, bankfunksjoner, bibliotek, skoleorganisering, og ikke minst banebrytende tenkning rundt moderne matproduksjon.

Vi feirer Norge i en litt spesiell tid, hvor vi ikke kan treffes. Men vi kan jo tenke litt ekstra over hvorfor vi feirer 17. mai. Norges løsrivelse og identitetsoppbygging er tuftet på det vi hadde, nemlig primærnæringen og lokale små virksomheter. Norge var utarmet, men bygget seg opp. Sterke armer trakk med seg de andre, og et fritt land steg frem. Så kom industrien og organisereringen av arbeidslivet som senere har vært viktig, og nå er mulighetene mange.

Det er synd vi ikke kan møtes i 17. maitog, men la oss skape noe fine lokale treff senere i år. Kanskje noen har gode ideer til morgendagens arbeidsplasser?

Gratulerer med dagen!

Yngvar A. Husebye

Bydelsleder (H), Vestre Aker