«Takk, Anne Pettersen!»

«Anne har vidsyn, fremsyn, en utrolig utstråling og empati», skriver Elin Horn Galtung og Terje Bjøro om avtroppende sogneprest Anne Pettersen.

Publisert: 21.02.2022 kl 16:08

Sogneprest Anne Pettersen holder søndag 27/2 sin avskjedsgudstjeneste i Voksen kirke hvor hun har vært sogneprest i 17 år. Ja, aldersgrense må vi sognebarn respektere, men med vemod.

Anne prest har vært en fremragende prest for oss. Drammens-jenta med teologiutdanning fra Norge, studier i Minnesota, prestestilling på Gran på Hadeland, kom hit og ble en del av menigheten på kort tid.

Og her har hun satt spor. Anne har vidsyn, fremsyn, en utrolig utstråling og empati. Hun har vært en enorm støtte for mange i sorg og sorgarbeid, alltid åpen og vennlig. Og hun favner alle, gjør døren høy og porten vid i ordets sanne betydning. Menigheten har vokst i dobbelt forstand. Det er bredde i aktiviteter der Anne har vært pådriver og skapt et kirkelag.

Vi som i tillegg til å være menighetsmedlemmer også har vært politikere, vil også uttrykke vår takknemlighet for hennes innsats for bydelen i saker hvor man har trengt hjelp fra menigheten.

En glede er det likevel at den spreke og flotte 67-åring blir boende i Bydel Vestre Aker og kanskje kan trå til i blant. Vi ønsker henne alt godt, mange spennende studiereiser og et langt og innholdsrikt otium.

Elin Horn Galtung og Terje Bjøro

tidligere leder og nestleder i Vestre Aker bydelsutvalg