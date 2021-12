– Ta en for laget og still opp!

– Løsningen er ikke å stenge ned samfunnet, men å vaksinere, sier bydelsutvalgsleder på Ullern, Carl Oscar Pedersen (H), som sammen med sin kollega i Vestre Aker, Yngvar A. Husebye (H), har følgende oppfordring: – Still opp når du blir innkalt til vaksinering!

Publisert: 15.12.2021 kl 15:25

ULLERN/VESTRE AKER: – Kapasiteten vår er bedre enn noen gang, sier leder for vaksinesenteret for bydelene Ullern og Vestre Aker, Anita Syversen. I Noreveien 26 på Montebello kan de nå vaksinere opp til 100 personer i timen, og det er god nok tilgang på vaksine.

Utfordringen er imidlertid at mange avbestiller eller utsetter denne tredje dosen.

– Vi ser at mange velger å ikke booke tid, bekrefter Syversen.

– Hvorfor?

– Vi hører at flere begrunner det med at de for eksempel skal ha juleselskap og ikke vil risikere å få bivirkninger av vaksinen, sier hun.

Syversen forteller at de nå gjør alt de kan for å vaksinere så raskt det lar seg gjøre. Kommende helg er det for eksempel 30 ansatte som jobber overtid for å holde vaksine-tempoet oppe.

Ta en for laget

– Vi har lagt opp til god kapasitet, men har altså problemer med at folk sier til tilbudte timer. Det går utover flyten i vaksineringen. Jeg mener at det bør være svært gode grunner til å ikke møte opp. Det er et samfunnsansvar å ta vaksinen, mener Carl Oscar Pedersen og viser til at en stor andel av de alvorlig korona-syke på sykehusene er ikke-vaksinerte.

– Nå må man ta en for laget. Det er en borgerplikt, sier Yngvar A. Husebye. – Det kan ikke være tilstrekkelig grunn at man skal ha et selskap i julen.

Han ønsker samtidig å berømme bydelenes ansatte som står på i pandemien.

– Her har vi helsepersonell som jobber lange dager for å gjennomføre vaksineringen. Da må vi gjøre vår del av jobben og stille opp, sier han og forteller samtidig at han selv har avtale om den tredje vaksinedosen torsdag. Kollega Pedersen fikk tilsvarende dose i forrige uke.

De to bydelsutvalgslederne ser med bekymring på nedstengingen som følger av kraftig smittespredning de siste par ukene.

– Løsningen er ikke å stenge ned samfunnet, men å vaksinere enda mer, sier Pedersen.

Ledige timer

Anita Syversen opplyser at det er ledige tider både lille julaften og i romjulen.

Vaksinesenteret på Montebello er nylig bygd om til å takle et enda større vaksine-tempo.

– I uke 1 og 2 i januar skal vi sette over 8000 vaksiner. Og det kommer vi til å klare om folk stiller opp, sier Syversen.

Hun ledet tidligere vaksinesenteret til Vestre Aker på Hovseter, før vaksineringen for Vestre Aker og Ullern ble samlet på Montebello. Siden oppstarten begge steder er det satt mer enn 100.000 vaksinedoser på befolkningen i Ullern og Vestre Aker.