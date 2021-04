T-bane under lokk og 4-6 etasjer sentralt

Medvirkning fra lokalsamfunnet har tydeligvis fungert. Etaten går inn for en radikal nedskalering av byggehøyder og utnyttelse på Slemdal.

Publisert: 28.04.2021 kl 15:45

SLEMDAL: Det nærmer seg områdergulering på Slemdal. Nå er skissen fra Plan- og bygningsetaten for en regulering klar og gir grunnlaget for videre innspill.

I 2018 presenterte Plan- og bygningsetaten (PBE) et planprogram med utgangspunkt 7-10 etasjer sentralt på Slemdal i sitt ene alternativ og 4-6 etasjer utover dette. Dette er kraftig redusert i den skissen etaten legger frem i dag etter medvirkningstiltakene, med 4-6 etasjer sentralt rundt T-banestasjonen.

Les saken: 2018: Går for 10 etasjer og lokk på Slemdal

PBE går inn for å legge T-banen under lokk. Dette gir ny stasjon som kan ta imot seksvognstog, som fører til bedre kollektivdekning til Slemdal. Bymijøetaten derimot går inn for bro, på grunn av kostnadene. Det legges også opp til nye kryssløsninger på Slemdal. Se hovedtrekkene i skissen lenger ned i saken.



Utkast til plangrep med etasjetall på Slemdal. Ill.: Plan- og bygningsetaten

Foreløpig skisse

Plan- og bygninsetaten skriver i sin pressemelding:

- Til Slemdal områderegulering har vi laget en skisse til plangrep. Vi ønsker diskusjon om arbeidet tidlig, før forslag til områderegulering legges på høring etter årsskiftet, sier byutviklingsdirektør Harald Øvland i Plan- og bygningsetaten

Etaten skriver at plangrep kan sees på som en som en foreløpig skisse til områderegulering.

- Dette er altså ikke det endelige planforslaget, presiserer Øvland, og utkastet til plangrep skal diskuteres med samspillgruppen hvor bl.a. Ris Vel, Idrettslaget Heming, Bydel Vestre Aker og flere grunneiere deltar. Vi ønsker full åpenhet om det vi jobber med på Slemdal, og vi ønsker innspill velkommen og er åpne for justeringer.

Målet med områdereguleringen er å styrke Slemdal som lokal møteplass, med torg og flere boliger av ulik størrelse. Slemdalskrysset skal bli mer oversiktlig, trygt og fremkommelig, og vi vil prioritere gående, syklende og kollektivreisende. Områdereguleringen skal sikre natur og kulturminner, og bevare og videreutvikle Slemdals stedsidentitet.



Planlagte byrom og gater på Slemdal. Ill.: Plan- og bgningsetaten

Hovedtrekkene

Det er fem hovedtrekk i det foreslåtte plangrepet.

– Samlet sett mener vi at dette gir et grønt og trygt Slemdal, samtidig som det blir plass til både flere mennesker, gode møteplasser, forretninger og byliv, sier Øvland.

• Plan- og bygningsetaten foreslår å legge T-banen under lokk. Dette gir ny stasjon som kan ta imot seksvognstog, som fører til bedre kollektivdekning til Slemdal. Et skille mellom vei og bane gir økt trafikksikkerhet. På toppen av lokket kommer et nytt torg.

• Torget blir sentrum og møteplass på Slemdal med steder for opphold, servering og handel. Det sentrale området kan få park øst for Slemdalsveien, med direktørboligen bevart som et viktig element, om kommunen kjøper eiendommen.

• Slemdalskrysset blir forenklet til to nærliggende kryss, og gatene Slemdalsveien og Stasjonsveien får lave kjørehastigheter, og grønne innslag med prioritering av gående og syklende. Risalléen stenges eller får begrenset gjennomkjøring forbi torget.

• Nettet av gater og forbindelser blir koblet til torg, park, «lommeparker» - altså miniparker, større trær og kulturminner, og det grønne preget på Slemdal blir ivaretatt.

• Området nærmest T-banen (delområde 1) får høyest utnyttelse med 4-6 etasjer, og en miks av handel, servering, kontor og bolig. Mellom dette området og småhusområdet (delområde 3) blir det et delområde 2 som skaper overgang med 3-5 etasjer. Boligandelen øker med avstanden til torget.

- Det er utfordringer her som vi ikke skal legge skjul på. Det er tøft når et planarbeid omfatter folks hus og hjem. Ennå er det langt frem til et vedtak for områdereguleringen, men vi er opptatt av å være åpne om de planskissene vi arbeider med. Å vurdere en park på inntil 5 dekar er en politisk bestilling, og samlet sett for Slemdal mener vi per nå at området rundt direktørboligen er best egnet. Da får vi til en park på inntil 2 dekar, i tillegg til flere mindre parkområder, sier Øvland og fortsetter:

- I tillegg har kommunen vurdert ulike løsninger for Slemdalskrysset, hvor Plan- og bygningsetaten anbefaler lokk over T-banen, mens Bymiljøetaten ut fra kostnader har utredet bro. Dette blir også et diskusjonsspørsmål fremover.

Tidligere prosess og medvirkning

Etaten skriver: Kartlegging: Høsten 2018 ble det gjennomført tre ulike medvirkningstiltak som en del av kartleggingen av området: Eldretråkk, ungdomsdialog og spørreundersøkelse. Mulighetsstudie: I januar 2019 ble arbeidet med mulighetsstudien innledet med et verksted for beboere, store grunneiere og interesseorganisasjoner, før det ble holdt ytterligere to medvirkningsmøter. Da mulighetsstudien var ferdig i november 2019 ble det arrangert “åpen dag” i Hemings lokaler. I juni 2020 ble det avholdt et nett-møte med bl.a. samspillsgruppen og store grunneiere, hvor også noen skisser for mulig utvikling av sentrale tomter ble framvist. Neste store milepæl i prosessen er offentlig ettersyn av planforslaget til områdereguleringen etter årsskiftet.

