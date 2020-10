«Symbolpolitikk trumfer barn, idrett, frivillighet og lokaldemokrati»

Etter så mange års innsats kan vi ikke akseptere at barn og unge, frivilligheten og dugnadsånden i idretten blir ofret for meningsløs symbolpolitikk, skriver Jørgen Arnesen.

Publisert: 26.10.2020 kl 12:55

Etter at byrådet 8. september innstilte på å forkaste Holmenkollen Tennisklubbs planforslag til nytt idrettsanlegg på Midtstuen, har idrettslaget med hele bydelen, skoler, foreldreutvalg og naboer i ryggen arbeidet iherdig for å snu vedtaket.



Den 14. oktober var Byutviklingsutvalget på befaring på tomten, som utgjør ca 5 mål av den såkalte Bautatomten. Arealet ligger i dag brakk, fremstår som utrivelig og brukes ikke av noen. Befaringen ble ledet av Abdullah Alsabeegh (AP) og folk hadde møtt mannsterke for å ytre sin mening.

Det var oppmuntrende å oppleve et så sterkt engasjement for idrettslaget og aktivitetstilbudet til barn og unge i bydelen. Følgende interessegrupper holdt flammende innlegg i favør prosjektet:

Et enstemmig bydelsutvalg, Oslo Idrettskrets, Norges Tennisforbund, Det lokale MDG, Midtstuen skole, FAUs representanter for alle de 7 lokalskolene, Vestre Aker Ungdomsråd, og selvfølgelig HTK.

Samtlige snakket om kjernen i saken, nemlig det uforståelige at Byrådet vil si nei til et sårt tiltrengt idrettstilbud for kommende generasjoner i en bydel som har vært nedprioritert av Kommunen lenge. Oslo Idrettskrets dro det litt lenger enn andre og kalte Byrådets kuvending for et svik mot barn og unge. Tenk på hvor mange titusener mennesker disse gruppene representerer og som blir møtt av respektløs argumentasjon om at idrettsanlegget må skrinlegges fordi det ikke er stilt “erstatningsareal” og at det medfører ‘’manglende hensyn til barn og unge’’.

Hvor er logikken når idrettslagets eneste motivasjon er nettopp å tilrettelegge for barn og unges interesser. Alle som har satt seg litt inn i saken vet at Bautatomten ikke brukes av noen i dag. Samtidig som vi vet at minst 500-600 barn og unge vil være i aktivitet på anlegget hver eneste uke dersom det blir bygget. Hvor er ryggraden til våre folkevalgte?

Det som gjør meg forbannet og frustrert er argumentasjonen vi har blitt møtt med underveis. Saken har ikke fått en skikkelig behandling, men har blitt offer for et rent maktspill i byrådet. Dette lukter av en politisk hestehandel der AP er blitt presset til å handle direkte i strid med sitt eget partiprogram og tidligere løfter for å tilfredsstille MDGs markeringsbehov. Dette til tross for at Hanna Marcussen(MDG) frontet saken for oss i forrige runde. Jeg har snakket med mange av APs representanter underveis i prosessen - både i Vestre Aker og sentralt. Det er påfallende at disse egentlig støtter planen, men har uttalt en forpliktelse til å følge partipisken.

Men er det håp likevel?

Den 15. oktober fattet Bydelsutvalget et enstemmig vedtak der de ber om at Himstadjordet på Bogstad omreguleres til friområde og brukes som erstatningstomt i saken. Samtidig ber Bydelsutvalget om at Byutviklingskomiteen og Bystyret sender saken tilbake til Byrådet slik at de kan realitetsbehandle saken på nytt og ta hensyn til denne nye opplysningen. Himstadjordet er i dag regulert til spesialområde for kommunalteknikk og brukes som lagringsplass for Bymiljøetaten. Arealet ligger innenfor Markagrensen (for orden skyld: det gjør ikke Bautatomten) og er sterkt ønsket som friområde.

Hva gjenstår da for at byrådet vil stille seg bak planene som det gjorde i 2017?

Avslutningsvis vil jeg minne om kinderegget i saken: Byen får et sårt tiltrengt idrettsanlegg, uten å belaste budsjettet til Kommunen. I tillegg vil Bjørnveien, hvor dagens anlegg ligger, bli utbygget til boliger som er helt i tråd med kommuneplan.

Etter så mange års innsats kan vi ikke akseptere at barn og unge, frivilligheten og dugnadsånden i idretten blir ofret for meningsløs symbolpolitikk.

Jørgen Arnesen

Engasjert medlem av HTK