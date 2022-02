Sykling mot enveiskjøring – 35 p-plasser forsvinner

Bymiljøetaten foreslår sykling mot hele enveiskjøringen i Borgenveien, under gitte forutsetninger, men da må parkeringsplassene vekk.

Publisert: 24.02.2022 kl 15:18

TILLATT: Her ved krysset Lille Borgen vei er det skiltet med bilde av sykkel med "Unntatt", som tilsier at det er tillatt med sykling mot enveiskjøring. Foto: Vidar Bakken

BORGEN/VINDEREN: Bymiljøetaten vil legge opp til sykling på hele den enveiskjørte strekningen i Borgenveien, totalt cirka 600 meter. Dette for å gi en sammenhengende sykkelforbindelse mellom Vinderen og Majorstuen. I dag er det tillatt med sykling mot enveiskjøring på en liten del av strekningen, fra der Lille Borgen vei krysser Borgenveien til der Fabritsiusalléen møter Borgenveien (gul markering på illustrasjonen).

Veien er så smal at parkeringsplassene på strekningen må fjernes, totalt cirka 35 plasser.

HELE BORGENVEIEN: Dett er skiltet som står i Borgenveien, der Fabritiusallen møter veien. Herfra er det et lite stykke som tillater sykling mot kjøreretningen. Foto: Vidar Bakken

Bymiljøetaten skriver blant annet i forslaget:

Borgenveien er i dag enveiskjørt nordover fra Fabritsiusalléen til Tuengen allé. Ved å tillate sykling mot enveiskjøringen kan gata gi syklende et tilbud mellom Vinderen og Majorstuen. Total strekning som må skiltes med sykling mot enveiskjøring, er omtrent 600 meter. Kjørebanen på denne strekningen varierer mellom 4,5 og 5,5 meter. Det er så smalt at det må skiltes parkering forbudt. Dette er imidlertid gjort på halve strekket allerede siden gata er for smal til parkering (under 5 meter). Resterende strekning på omtrent 300 meter som må skiltes med parkering forbudt fører til at det forsvinner parkeringsmulighet til rundt 35 biler.

TRANGT: Disse bilene må vekk om sykling mot enveiskjøring skal bli tillatt. Foto: Vidar Bakken

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har behandlet saken og støtter forslaget om å tilrettelegge for sykling mot enveiskjøring i Borgenveien.

