Sykkelvei i Sørkedalen opp igjen på nytt

Mange var skuffet over at forslaget om sykkelvei i Sørkedalen ble kontant avvist i bystyrets utvalgsmøte, men nå er et nytt håp tent.

Publisert: 19.03.2021 kl 15:20

SØRKEDALEN: Innbyggerinitiativet for sykkelvei i Sørkedalen, med forslag om å starte regulering ble behandlet i bystyrets Samferdsels- og miljøutvalg i forrige uke. Byrådpartiene og Venstre gikk imot forslaget om å starte en reguleringsprosess, som fikk Høyres og Frps stemmer. Dermed så det ut til at saken ville gå videre til bystyret til endelig avgjørelse.

Ikke nok opplyst

Siden har Venstres representant i utvalget, Odd Einar Dørum, tatt kontakt med utvalgets leder, Sirin Stav (MDG).

- Grunnen til dette, var at jeg følte at vi tok en beslutning uten nok kjennskap til saken, sier Dørum til Akersposten.

Dette er en kompleks sak med en lang historikk, så jeg er enig med Dørum i at den med fordel kunne vært bedre opplyst. Derfor er jeg enig i at vi bør sende saken til Samferdsels- og miljøutvalget til ny behandling, for å få saken bedre opplyst, sier Stav.

Deputasjon

Dermed starter en mer grundig prosess i forkant av ny behandling.

- Det var et problem for sekretariatet at de ikke fant initiativtakeren til innbyggerinitiativet før saken kom opp. Dermed ble det heller ingen deputasjon med initiativtaker før møtet. Dette vil vi sørge for å få til, samtidig som vi vil innkalle representanter for Bymiljøetaten for å få etatens vurdering av sykkelvei i Sørkedalen. Det vil gi et bedre grunnlag for å gjøre vedtak i saken, sier Stav.

