Sykkelvei i Sørkedalen avgjøres i kveld

Den uholdbare situasjonen i Sørkedalen med blandingen av skolebarn, syklister, rulleskiløpere, joggere og andre kombinert med stor trafikk på smale veier, må få en løsning. I kveld skal skjebnen for den planlagte sykkelveien avgjøres.

SØRKEDALEN: Akersposten har i flere omganger pekt på forholdene for myke trafikanter på veien innover i Sørkedalen. Det har vært flere ulykker hvor bil eller motorsykkel har hatt alvorlige sammenstøt med syklister. Senest i mai 2020, hvor en motorsyklist kjørte inn i en gruppe syklister, hvor to ble kjørt til sykehus med alvorlige skader.

Arbeidet med å sikre Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken startet i 2010, med en viss fremdrift mot 2014 og med mange involverte parter. Videre ble et planprogram utarbeidet, som ledet frem til idéverksted KVU i 2018, som så resulterte i en KVU med kvalitetssikring. Dette ble siden oversendt byrådsavdeling for miljø og samferdsel i januar 2019.

Ingenting skjer

Deretter har Bymiljøetaten henvendt seg til Plan- og bygningsetaten, hvor etaten skriver at de venter på bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel på forprosjekt med regulering, før man tar prosjektet videre til neste fase.

To år senere har ingenting skjedd. Da Akersposten henvendte seg til byrådsavdeling for miljø og samferdsel i juni 2020 for å vite framdriften på prosjektet, svarte byrådsekretær Sindre Buchanan (MDG):

- Jeg skjønner at mange er utålmodige etter å få vite hva som skjer i Sørkedalseveien, og spesielt sett i lys av den triste trafikkulykken som skjedde der nylig. Byrådet er opptatt av gjøre alle Oslos gater og veier tryggere å ferdes i. KVUen og kvalitetssikringsrapporten er underlaget for å vurdere ulike løsninger i Sørkedalsveien, men byrådsavdelingen har ennå ikke tatt noen beslutning. Sånn er det dessverre innimellom i slike saker, men det jobbes med å avklare dette så raskt som mulig.

Det betydde at skolebarn, treningsyklister, jobbsyklister, tursyklister, rulleskibrukere og andre myke trafikanter fortsatt måtte vente på en reguleringsbestilling. Ytterligere 8 måneder har gått og en ny sesong i Sørkedalen er på vei.

Etaten går inn for veiskulder

Senere fikk Akersposten innsyn i Konseptutvalgutredningen (KVU), som viste at hovedgrepet etaten går inn for er bred veiskulder og oppgradering av turveinett. Det siste for å ivareta forgjengeres behov og sikkerhet. Det er stort sett det samme man kom frem til etter høringen i 2014 (Akersposten fikk ikke innsyn i kvalitetssikringen - journ.anm.)

Etaten peker på at bred veiskulder ivaretar syklister og rulleskiløperes sikkerhet, i tillegg til at det er den beste løsningen økonomisk sett.

Etaten skriver:

Om sommeren er det flere myke trafikanter. Tørr asfalt innbyr til høyere hastigheter for bilistene, opp mot 80 km/t er observert gjennom registreringer. Kombinert med et høyt antall myke trafikanter - særlig treningssyklister og rulleskiløpere - i kjørebanen øker risikoen ytterligere.

Etaten mener også at trafikksikkerhet er det mest prioriterte tiltaket for å få flere til å sykle og at bedre tilrettelegging potensielt kan gi 30 prosent flere syklister. Samtidig vil en økende befolkning gi økt trafikk på veien og behovet for tiltak forsterkes. Dette gjelder særlig på utfartsdager og kveldstid.

Og ikke nok med det. Etaten mener også at dagens situasjon bryter med Oslostandarden og skriver:

Hvis dagens løsning sees opp mot Oslostandarden for sykkeltilrettelegging og gate- og veinormalen til Oslo kommune burde Sørkedalsveien generelt vært tilrettelagt for myke trafikanter. Grensen går ved potensialet for 50 gående og syklende i døgnet. Det er med andre ord avvik i dagens situasjon.

Og videre:

Det skal i henhold til Gate- og veinormalen for Oslo kommune tilrettelegges for myke trafikanter dersom ÅDT er høyere enn 1 000 og potensialet for gående og syklende er høyere enn 50 per dag eller veien er en skolevei. I Sørkedalen mellom Peder Ankers plass og Skansebakken er det mellom 300 til 800 syklister og 70 rulleskiløpere som benytter veien per dag i sommerhalvåret. På turveien mellom Bogstad gård er det registrert ca. 400 fotgjengere. ÅDT varierer mellom 1 900 og 3 000 med trafikktopper opp mot 5 200 kjøretøy per dag. Deler av strekningen er også skolevei. Med andre ord er det behov for tiltak i dagens situasjon. Det er forventet en utvikling fram mot 2040 gjennom:

• Økt bruk av Sørkedalen til rekreasjon og som innfallsport til Marka sommer som vinter

• Økt bruk av Sørkedalsveien til trening. En økning i antall besøkende vil øke konfliktnivået, som igjen påvirker både risiko og opplevd trygghet. Basert på behovsanalysen er det utledet følgende behov: Det er behov for å øke tilgjengeligheten og tryggheten for myke trafikanter som i dag er henvist til kjørebanen. Behovet er størst for treningssyklister og rulleskiløpere på strekningen Peder Ankers plass til Bogstad gård/Årnes og for skolebarn rundt Sørkedalen skole.

Ikke mulig med tiltak

Dette innbyr til et initiativ fra byrådets side, men det har ikke kommet noe initiativ. I kveld skal et innbyggerforslag behandles i bystyrets samferdsels og miljøutvalg. Dette forslaget, som samlet inn 551 underskrifter på minsak.no, underbygger viktigheten av å få på plass en sykkelvei i Sørkedalen. I den forbindelse fremmer Høyre et forslag om å sette i gang med regulering og forprosjekt i tråd med KVU fra 2018.

Byråd Lan Marie Berg (MDG) har i den forbindelse kommet med innbyggerforslaget kommet med en uttalelse, hvor det blant annet står:

Bymiljøetaten ferdigstilte KVU for tilrettelegging i Sørkedalen i 2018. KVUen anbefaler en løsning med utvidet vegskulder, slik det refereres til i forslaget. Den eksterne kvalitetssikringen peker imidlertid på at det er usikkert hvilken effekt tiltaket vil ha, i tillegg til usikkerhet knyttet til konseptets kostnader og gjennomføringstid. Det er behov for å vurdere aktuelle tiltak nærmere. ]Bymiljøetaten ferdigstilte KVU for tilrettelegging i Sørkedalen i 2018. KVUen anbefaler en løsning med utvidet vegskulder, slik det refereres til i forslaget. Den eksterne kvalitetssikringen peker imidlertid på at det er usikkert hvilken effekt tiltaket vil ha, i tillegg til usikkerhet knyttet til konseptets kostnader og gjennomføringstid. Det er behov for å vurdere aktuelle tiltak nærmere. Det er ikke på plass en regulering som gjør det mulig å sette i gang med større tiltak i Sørkedalen, en slik prosess vil eventuelt måtte igangsettes på nytt. På grunn av strekningens beliggenhet i marka, vil planarbeidet ved de aktuelle tiltakene være komplekst. Større inngrep må forventes å ha høy risiko for innsigelser fra kulturvernmyndigheter, noe som vil forlenge planprosessen. Strekningen er ikke en del av Plan for sykkelveinettet. Det vurderes muligheter for mindre, punktvise tiltak i området. Det vil kunne gi et grunnlag for å vurdere nærmere aktuelle grep innenfor de strenge begrensningene det gir at området er i marka, og om tiltak gir ønsket effekt – spesielt for myke trafikanter. Det er foreløpig ikke prioritert midler til å prosjektere eller gjennomføre særskilte tiltak i Sørkedalen. Det er viktig for meg at det vi gjør, bidrar til å bedre trafikksikkerheten, samtidig som vi skal bevare marka. Dette jobbes det videre med, men det er for tidlig å konkludere på hva som bør gjøres i Sørkedalen.

Fullt mulig med tiltak

Det er fullt mulig med tiltak mener nestleder i Samferdsels- og miljøutvalget, Nicolai Øyen Langdeldt (H).

- Dette er et tydelig signal om at byrådet ikke har til hensikt å prioritere arbeidet med å skape tryggere forhold for de myke trafikantene i Sørkedalen. Derfor fremmer Høyre et forslag for å få fortgang i saken. Vi har et forslag hvor vi ber bystyret igangsette arbeidet med prosjektering av utvidet veiskulder og sammen med Frp, et forslag om å igangsette arbeidet med reguleringsplan for sykkelvei inn i Sørkedalen, sier Langfeldt og fortsetter

- Marka er Oslos største og mest brukte idrettsanlegg, og aktiviteter som har en naturlig plass i Marka bør det legges til rette for. Det er tusenvis som bruker Sørkedalen til trening og rekreasjon hver eneste uke, da er det et selvstendig poeng å holde konfliktnivået nede. Det er ikke mangel på konflikthistorier og ulykker i Sørkedalen. Kommunen har vist at en utvidet veiskulder fra Peder Ankers plass til Skansebakken, er det beste alternativet for å løse trafikkutfordringene. Nå må kommunen få satt i gang arbeidet med å regulere strekningen.

«Feil» sted i byen?

- Byrådet har vært ivrige på å bygge sykkelveier mange steder i byen. Noen steder også der lokalbefolkningen ikke vil ha dem. Her har vi et sykkelprosjekt som folk vil ha, som vil føre til færre farlige situasjoner, som vil tilrettelegge for barn og unge, så da skulle man tro det bare var å sette i gang? Det er nesten fristende å spørre seg om treneringen kommer fordi det er «feil» sted i byen, avslutter Langfeldt.

