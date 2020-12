«Svikter foreldre og elever på Ullern og i Vestre Aker»

Byrådet, med Arbeiderpartiet i spissen, svikter skolene i Ullern og Vestre Aker. Som politikere har vi en plikt til å sørge for at alle barn får et godt skoletilbud, uansett hvor de bor i byen. Byrådets ressursfordelingsmodell går hardt utover skolene i Ullern og Vestre Aker, skriver Mehmet Kahn Inan (H).

Publisert: 14.12.2020 kl 10:00

Skolene i Vestre Aker og Ullern i lang tid gjort det bra på nasjonale prøver. Skolene på Ullern og i Vestre Aker har også lenge hatt elevene som gjør det best i lesing, regning og skriving. Likevel er vi bekymret for den negative trenden ellers i Osloskolen, og demonteringen som byrådet har startet. De negative konsekvensene av skolefinansieringsmodellen går hardt utover skolene her, byrådet jobber med nebb og klør for paviljongbygg på Ris skole og skolen skal kuttes med en halv milliard de neste årene.

Byrådet, med Arbeiderpartiet i spissen, svikter skolene i Ullern og Vestre Aker. Som politikere har vi en plikt til å sørge for at alle barn får et godt skoletilbud, uansett hvor de bor i byen. Byrådets ressursfordelingsmodell går hardt utover skolene i Ullern og Vestre Aker. Mange av skolene har allerede økonomiske rammer på grensen til uforsvarlig, og det hjelper ingenting at det kuttes enda mer. Vi vil ha en ressursfordelingsmodell i Oslo som gir elevene i Ullern og Vestre Aker en best mulig opplæring.

I tillegg nekter byrådet å utrede alternativer for paviljongbygg på Ris skole. Høyre foreslo på vegne av opposisjonen å utrede alternativer for Ris skole, men byrådet stemte det ned. Spørsmålet er om byrådet er imot kunnskap og fakta, når forslaget gikk ut på å utrede alternativene til byrådets modell? I dag har vi en modell med et paviljongbygg på Ris skole, som hverken elever eller foreldre på Ris, Skøyen, Slemdal eller Vinderen har lyst på. Byrådet har altså ingen bak seg i beslutningen de har tatt.

Det er ingen tvil om at koronasituasjonen er og har vært krevende. Men desto viktigere har det også vært at skolene får den støtten de trenger, og opplever at de har en skoleeier som følger opp. Dessverre har Osloskolen en politisk ledelse som feier bekymringer under teppet og fraskriver seg ansvaret.

Byrådets urettferdige modell for aktivitetsskolen påvirker også din bydel. I dag er modellen lagt opp slik at det er ditt postnummer som avgjør om du får gratis aktivitetsskole eller ikke. Vi mener den børe være inntektsjustert, slik at de som faktisk trenger det, får det.

Har du barn som gledet seg til sommerskolen neste år? Sjokkerende nok velger byrådet også å kutte dette. Dette er et tilbud som 20.000 barn og unge gleder seg til hvert eneste år, og vi vil at sommerskolen også skal opprettholdes til neste år.

Å satse på skolen er den viktigste investeringen vi kan gjøre. Derfor er det uforståelig at Ap-byrådet nylig har vedtatt et budsjett der Osloskolen kuttes med nesten en halv milliard kroner de neste fire årene, der blant annet sommerskolen og talentsatsinger som støtter opp under elevenes læring og utvikling i skolen, avvikles. Signalet om at den gode Osloskolen fortsetter å bygges ned under byråd Inga Marte Thorkildsen, kunne ikke vært tydeligere.

Oslo Høyres ambisjon er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Elever som trenger ekstra hjelp de første årene, må få støtte og hjelp så tidlig som mulig. Høyre vil derfor styrke språkarbeidet i barnehagene og bruke mer tid på basisfagene matte, norsk, engelsk og naturfag. I Oslo Høyres alternative budsjettforslag foreslår vi å sette av 200 millioner kroner mer enn byrådet til å styrke Osloskolen.

I motsetning til Ap-byrådet prioriterer Høyre skolen. Det er fordi kunnskap og kvalitet i skolen gir barn og unge muligheter til lykkes, og fordi en god skole bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Mehmet Kaan Inan

Utdannings- og kulturpolitisk talsperson, Oslo Høyre