Svært tiltrengte skoler blir ytterligere forsinket

I bydelene Ullern og Vestre Aker er det bare å vente på rehabilitering og nye skolebygg. Forsinkelser og atter forsinkelser preger bildet.

Publisert: 19.05.2021 kl 20:55

ULLERN/VESTRE AKER: I den nye skolebehovsplanen 2022-2031, som er sendt ut på høring, kommer det frem at det ene prosjektet etter det andre blir forsinket. Mye omtalte Hoff skole, som i utgangspunktet skulle stå ferdig dette året, men som ble utsatt til 2028 på grunn av problemene knyttet til Områderegulering Skøyen, blir ikke ferdig før tidligst i 2029. Da blir det ytterligere ett år i paviljong på Ris skole for Skøyenelever som skal over til ungdomsskoletrinnet.

Hovseter skole som er under rehabilitering og utvides med nytt skolebygg er også forsinket. Den skulle være innflyttingsklar i 2023, men dette er utsatt til 2024 på grunn av utfordrende reguleringsarbeid og avhengigheter til det planlagte Omsorg+-prosjektet. Det betyr ytterligere ett år i FO-bygget for Hovseter-elevene.

Som tidligere skrevet går Utdanningsetaten inn for en ungdomsskole med kapasitet til seks klasserekker på Smestad skoles tomt. Det er usikkert når denne vil stå ferdig. Planen var opprinnelig at nedslitte Smestad skoles hovedbygg skulle rehabiliteres, få nybygg og at barneskolen skulle få ny flerbrukshall som kunne stå ferdig 2025/26. Så ble det utsatt til 2028. Dette utsettes nå på nytt, med begrunnelse i behov for å redusere det årlige investeringsnivået for skoleanlegg. Utdanningsetaten skriver at skoleanleggets tilstand tilsier at det er mulig å utsette prosjektet noe og det planlegges derfor for ferdigstillelse i 2030!

Det er håp om at rehabilitering og utvidelse av Midtstuen skole går etter planen, med byggestart 2024 og ferdig i 2027. Da skal elevene over i FO-bygget. I byggeperioden, fra skolestart 2024, planlegges det for at Midtstuen skole skal være på FO-bygget, og at skolen allerede da kan utvides for å ta imot Holmen skoles elever.

Reaksjoner

For å si det forsiktig, det er ikke udelt positive tilbakemeldinger på den foreslåtte skolebehovsplanen.

- Jeg synes det er meget uheldig at etaten ikke har tatt hensyn til innspill fra bydelens politikere, foreldre med flere. I stedet fortsetter de med å utsette planene, og det er ingen nye ideer på hvordan kapasitetsproblemene skal løses, bortsett fra en gigantskole på Smestad som hverken foresatte, vi eller foresatte ønsker. Det er heller ikke en eneste løsning for Ullern vest og Lilleaker. Her må det ny kapasitet i barneskolen på plass og det fort, sier Birgit Osnes (H), som leder Ullern bydelsutvalgs kultur- og oppvekstkomite.

Nestleder i komiteen, Venstres Margrethe Geelmuyden og bystyrerepresentanten Odd Einar Dørum reagerer også på utsettelsene. De sier i en felles kommentar:

"Dette er oppsiktsvekkende provosende. Her ofres barn, ungdom og foreldre når Hoff skole ytterligere utsettes. Det samme gjelder Smestad som også utsettes og øker presset på Ris. Det er nødvendig at skoler bygges raskere. Det trengs et taktskifte og første mulighet er Venstres forslag om å klippe ut Hoff skole fra områdereguleringen."

Ingrid Hopp som er Høyres gruppeleder i Ullerns bydelsutvalg, reagerer med vantro.

- Vi er både skuffet og sjokkert over at Utdanningsetaten igjen utsetter ny skole på Hoff og rehabiliteringen på Smestad skole. Vi har gjentatte ganger krevd fortgang og spesifisert at bydelen har en prekær situasjon på ungdomstrinnet, og at ny skole på Hoff må på plass snarest. Det etaten nå presenterer gir ikke langsiktige løsninger, men fører til nye midlertidige brakkebehov, noe vi absolutt ikke ønsker,sier Hopp.

