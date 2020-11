– Svært mange eldre står uten et sosialt nettverk

Det sier Aina Stenersen (Frp), leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre. Nå ønsker hun økte bevilgninger til frivillige prosjekter.

Publisert: 18.11.2020 kl 09:03

OSLO VEST: I kampen mot ensomheten i en spesielt vanskelig tid trekker hun frem det viktige arbeidet utført av frivillige krefter.

En ny undersøkelse utført av Opinion for Røde Kors viser at 31 prosent av de over 80 år føler seg mer ensomme på grunn av koronapandemien. Tallene kommer frem i Opinions ferske koronamonitor for Røde Kors. Frem til juni var 10.589 nordmenn spurt.



Besøkstjenesten til Røde Kors bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre.

– Med denne tjenesten tilbyr vi besøk i eget hjem. Det finnes besøksvenner på nesten alle sykehjem i hovedstaden, og besøksvenner med hund er også en del av tilbudet, opplyser leder for Oslo Røde Kors besøkstjeneste, Stine Pernille Hauge Kjos.

En stor andel eldre får besøk

– Ringevenn er en ny tjeneste, der en fast person ringer. De søker å oppnå en god relasjon, målet er naturlig nok at det skal være sosialt og hyggelig, og et godt alternativ til fysisk kontakt i disse tider, sier Kjos og fortsetter:

– Det er stort behov for flere besøksvenner og ringevenner i Oslo Røde Kors, selv om vi har 750 frivillige besøksvenner. Svært mange av de eldre våre frivillige besøker, er eldre uten stort sosialt nettverk, og de følger alle smittevernregler

Ensomhet er subjektivt. Du kan ha mange nære rundt deg, men like fullt føle ensomhet. Den kontakten man har, er kanskje ikke den man trenger. Noen har familie, andre har lite nettverk og familie.

– I vårt samfunn finnes det eldre som har lite eller ingen sosial kontakt. Det kan gå over dager, spesielt under korona, hvor mye er stengt. Man er også restriktive med besøk av hensyn til smitte.



Oslo kommune setter inn tiltak overfor den eldre befolkningen, men samtidig er Oslo en stor by med mange eldre. Den største andelen som ønsker besøk, er eldre, og i dag har Oslo Røde Kors besøkstjeneste 350 eldre besøksverter i tillegg til beboerne på sykehjem.

Foreslår økt innsats

Frp foreslår i sitt alternative budsjett en økt innsats mot ensomhet under korona-pandemien.

– I Oslo er det ventelister med mennesker som ønsker seg en besøksvenn. Omlag 100 eldre i Oslo står uten. Frp vil derfor ta i et tak mot ensomheten i en tøff og utfordrende tid, der svært mange lider. Både eldre og andre sårbare grupper, forteller Stenersen. – Vi legger derfor inn økte midler, 500 000 kroner ekstra, totalt en million kroner til besøkstjenesten til Oslo Røde Kors i vår alternativ til budsjett for 2021. Vi håper at de andre partiene i bystyret stemmer for dette under behandling av budsjettet i desember.

Frp ønsker også å støtte arbeidet til Kirkens SOS i Oslo, der de legger inn 500.000 kroner ekstra i sitt alternative budsjett. Kirkens SOS i Oslo melder om mange som ringer inn til deres kontakttelefon, og som syns det er ekstra utfordrende nå i mørketiden.

– Med økende smittetall må vi stå sammen og løfte hverandre opp, sier Stenersen.

Ensomhet kan ramme alle, uansett alder, og bakgrunn, og Stenersen oppfordrer alle å ringe en ekstra gang. Til familiemedlemmer, men også venner og bekjente. Hun tipser om små ting, som å sende bilder med minner. De fleste har i dag tilgang til en mobil, og da vil dette være en smal sak, oppfordrer hun.



I tillegg mener Stenersen at det å være åpen om at man syns denne tiden er tøff og utfordrende, er fint å snakke om. Hun sier at hun tror vi alle kjenner litt ekstra på dette i disse tider med Covid-19, spesielt når vi nærmer oss julen.

Heier på frivilligsentralene

– «Spis med Meg!» er et prosjekt som frivilligsentralen i Vestre Aker har lansert, og Frp setter av økte midler, 2.257.000 kroner, til prosjektet fordi vi vil ha med flere frivillige og andre aktører. Deres fokus på sunn og god ernæring i kombinasjon med det sosiale, bidrar til økt livskvalitet, bedre helse, bekjempelse av ensomhet, og redusert medisinbruk hos de eldre, sier Stenersen.

– Frivillige har vist seg flinke til å følge smittevernreglene, og vi trenger personer med god tid, engasjement, og gjerne varme og koselige 1-1-besøk hjemme, sier Stenersen avslutningsvis.

Ber om støtte

– Vår lokale tilknytning gir oss kort vei til både de hjemmeboende eldre og det kommunale tjenesteapparatet. Denne fordelen har vi brukt til å skape et prosjekt hvor målet ikke bare er å gi de hjemmeboende eldre et sårt tiltrengt tilbud, vi har gjort det på en måte som gjør det enklere og billigere for andre kommuner og bydeler å gjøre det samme, sier prosjektleder for «Spis med meg!» på Vestre Aker frivilligsentral, Stina Åmo, og daglig leder Espen W Andresen.

– Det er denne delen vi nå ber om støtte til å ferdigstille, og vi er kjempeglade for at bystyret ser viktigheten av å samarbeide på tvers av bydeler og kommuner for å skape fremtidens velferdssamfunn.

