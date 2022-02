«Svært godt egnet til skole»

Hvorfor er ny ungdomsskole på Frøen en god løsning? Og hva går forslaget ut på?

Publisert: 11.02.2022 kl 18:50

Onsdag i forrige uke vedtok bystyrets kultur- og utdanningsutvalg at en utredning av ny ungdomsskole på Frøen skal iverksettes. Det er en stor seier!

Skoleåret 20220/21 jobbet Vinderen FAU dedikert med å finne en løsning på det skrikende ungdomsskolebehovet i vår bydel, og lanserte «Frøen ungdomsskole» bredt i alle kanaler. Vi mener at tomten og bygningsmassen i Slemdalsveien 35-37 på Frøen er svært godt egnet til nettopp skole. Tusen takk til alle dere som har kjempet frem dette!

Bakgrunn

Ris ungdomsskole er blitt ni-parallell, med brakkeløsning – såkalt paviljong, og mangelfulle fasiliteter i 10 år. Det betyr mange årskull med elever som må betale prisen for dårlig planlegging. Ungdomsskolen som skal bygges på Hoff, ligger ikke i Vestre Aker. Likevel får den uakseptable utsettelsen av denne ungdomsskolen konsekvenser for elever i nettopp Vestre Aker, som må håndtere deler av elevmassen som var tiltenkt Hoff. Det vil si en økning av elevmassen på Ris på nesten 30 prosent, og det på en skole hvor kapasiteten allerede er sprengt.

Vi frykter at den midlertidige paviljongen på Ris blir en hvilepute for manglende vilje til å bygge de skolene som trengs i vårt område? Foreldre på Vinderen/Ris er sterkt bekymret for skolesituasjonen, og frykter at barna ikke har noen tilfredsstillende ungdomsskole å gå til i årene som kommer. Kapasiteten er sprengt.

Nye Frøen ungdomsskole er en god løsning

I Slemdalsveien 35-37 på Frøen, på drøyt 17 mål, ligger det tidligere hovedkontoret til Hafslund. Eiendommen er fordelt på en eldre kontorvilla og et moderne nybygg, totalt ca. 14 000 kvm. Dette er et kontorkompleks bestående av fire fløyer sammenbundet med et felles glassoverbygget inngangsparti med hovedtrapp og heis. Bygget har høy innvendig standard.

Den 17 mål store tomten har delvis parkmessig opparbeidet tomt i et veletablert villa-/boligområde med kort vei til offentlig kommunikasjon. Et ideelt ute- og inneareal for en ungdomsskole. Når den nye T-banestasjonen på Frøen står ferdig om kort tid, vil dette være et ypperlig utgangspunkt med enkel adkomst for en ungdomsskole. Det er også kort vei til Friggfeltet.

Eier av eiendommen (forslagsstiller og tiltakshaver) er KLP Eiendom AS, som eies av ulike kommuner, herunder Oslo kommune (offentlig eierskap). En eventuell stans i reguleringssaken vil ikke ramme private interesser direkte, men offentlige interesser. Det tilsier kanskje større aksept for offentlig overstyring i den pågående reguleringssaken? KLP ønsker å utnytte tomten maksimalt til boligutbygging. Ca. 135 boenheter er planlagt. I Vestre Aker er det mangel på tomter egnet til skole. Vi spør: Hvor har de tenkt at barna som flytter inn skal gå på skole?

Byantikvaren er sterkt imot KLPs planer for tomten. De mener bygget og eiendommen har høy verneverdi. Det er arkitekt Thorvald Astrup som har tegnet bygget og den parkmessige innkjørselen. FAU Vinderen mener at dersom eiendommen omreguleres til skolebygg vil man kunne unngå denne problemstillingen, og bevare eiendommen i sin helhet slik Byantikvaren ønsker.

Vinderen er et pressområde og har behov for ny ungdomsskole

Det kan forventes vekst i det totale elevtallet i Vestre Aker. Vinderen er et pressområde, og flere har tatt til orde for at det bør bygges ny ungdomsskole. Det forventes stor tilflytning de kommende årene. Det er planlagt fortetting rundt knutepunktene, massiv boligutvikling i området, og det forventes at flesteparten av de nye boligene vil komme i inntaksområde til Ris ungdomsskole. Den største veksten i elevtallet i Vestre Aker forventes å komme på ungdomstrinnet, jamfør skolebehovsplanen 2021-2030.

Vi trenger en ny ungdomsskole slik at barna våre er sikret skoleplass når de skal over på ungdomsskolen. Med dette mener vi et permanent skolebygg med tilfredsstillende fasiliteter, og egnede inne- og utearealer. En skole der læring, skaperglede, trivsel og fellesskap kan blomstre i takt med en voksende elevmasse. Vi trenger en ungdomsskole og et læringsmiljø som gjør skolen i stand til å skape faglig og sosialt kompetente borgere. Vi trenger en ungdomsskole med lokal forankring. En skole som barna føler tilhørighet til, som bidrar til trygghet, forutsigbarhet og som skaper et inkluderende fellesskap i nærmiljøet. Nye Frøen ungdomsskole i Slemdalsveien 35-37 er en god løsning, og vil lette presset på og frigjøre kapasitet på naboskolene, hhv Ris - og Midtstuen ungdomsskole.

Vi ønsker en skole med kapasitet til samtlige skolebarn i området, også de som flytter hit.

Frøen ungdomsskole er en god løsning!

