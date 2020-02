«Svaret fra byråden er direkte aldersdiskriminerende»

Hun mener eldrebyråden driver aldersdiskriminering når tilbudet om rosa busser ikke skal gjelde for dem som bor i Sørkedalen.

Publisert: 25.02.2020 kl 09:52

Eldrebyråd Robert Steen svarer «God dag mann, økseskaft» i Akersposten på oppfordringen fra Sørkedalen pensjonistforeningen om at de populære Rosa Bussene også skal plukke opp eldre som bor i Sørkedalen. Svaret fra byråd Steen er svært arrogant og direkte aldersdiskriminerende. En tjeneste som tilbys en gruppe i Vestre Aker, kan og skal ikke utelukke andre fordi de bor på feil sted. Nettopp fordi det er en prøveordning, burde eldre i Sørkedalen få det samme tilbudet som i resten av bydelen, slik at erfaringer om behov for tjenesten kan gjøres.

Eller vet ikke Byråd Steen at Sørkedalen er en del av Vestre Aker? Det er udemokratisk å ikke tilby eldre i Sørkedalen og Maridalen den samme tjenesten som øvrige eldre får. Eldres stemmer ved bydels- og bystyrevalget er like gode uansett bosted i bydelen. Desto verre er det at ordningen skal utvides til å gjelde både Vestre Aker og Ullern på tvers av bydelsgrensene, men altså ikke for dem som bor i utkanten.



Det er opprørende å lese om slik uvilje fra Robert Steen sin side til å forstå og erkjenne eldre i Sørkedalen og Maridalens behov for transporttjeneste. Transport-tilbudet her er ikke bedre enn ellers i bydelen - snarere tvert imot.

Jeg forlanger et seriøst svar fra byråd Robert om at tilbudet om Rosa Busser også skal gjelde i Sørkedalen og Maridalen for resten av prøveperioden og startes opp umiddelbart. Spørsmålet stilles gjennom Akersposten og vil bli fulgt opp med spørsmål i bystyret.

Grete Horntvedt

Leder av Oslo Senior Høyre og varamedlem til Oslo bystyre.

