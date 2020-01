SV og MDG vil ha lavere utnyttelse i Bestumkilen

SV og MDG vil bygge ut i båtopplaget og fylle ut i Bestumkilen, men hva med byggehøyder og utnyttelsesgrad?

BESTUMKILEN: Diskusjonen rundt folkepark har splittet politikerne, selv om de er enige om det meste når det gjelder Skøyenplanen.

Allerede for hundre år siden ble betydningen av området innerst i Bestumkilen fremhevet og begrepet "Folkepark" ble lansert allerede da. Les saken: «Byens gassverk skal bygges i Bestumkilen!»

Mellom to ytterpunkter

Da politikerne i Bydel Ullern skulle vedta uttalelsen i forbindelse med Områderegulering Skøyen, ble det uenighet rundt punktet om folkepark i Bestumkilen, hvor SV og MDG ikke støttet flertallets innstilling med hensyn til folkepark. De to partiene ønsket en større utnyttelse av området, med flere bygg med prioritering av i all hovedsak offentlig tjenesteyting.

Under møtet i bydelsutvalget karakteriserte Anders Skånlund (MDG) SVs og MDGs forslag som liggende mellom to ytterpunkter, mellom dagens forslag til områderegulering (PBE) med store næringsbygg i Bestumkilen og en folkepark med store åpne grøntområder.

- Vi ønsker en løsning med mer liv i området, med en folkepark med aktiviteter hele året og for flere grupper mennesker, sa Skånlund blant annet, som mente at flertallets forslag til folkepark ville innebære at den ville ligge ubrukt store deler av året.

VIL BYGGE UT: MDG og SV vil bygge ut på båtopplaget, men mener at en utfylling i Bestumkilen på cirka 19 mål skal ivareta behovet for grøntarealer.

Hva med høyder og utnyttelsesgrad?

Akersposten intervjuet Venstres Odd Einar Dørum og Per Øyvind Hanssen i Skøyen Miljøforum med tittelen «- Det er og blir et esel», hvor de mente at SV og MDGs definisjon av en folkepark var noe helt annet enn det som var innspillet i saken, «Oslo nye folkepark».

I den forbindelse sa Hansen: - Det vi vet er at de vil bygge ut til strandkanten og så fylle videre ut i Bestumkilen. Jeg forstår at de vil ha utbygging med andre aktiviteter enn det PBE legger opp til, men hva slags utnyttelsesgrad og høyder kan vi vente oss? Det fremgår ikke noe sted. Hvor stor del av dagens båtopplag vil bli grøntareal og hvor mye skal fylles ut. Her er det flere ubesvarte spørsmål.

Svarene

Akersposten har sendt spørsmålene videre til SV og MDG i Bydel Ullern.

SVs representant i bydelsutvalget, Beate Bruun, svarer: Vi i SV har ikke vurdert det detaljert, men har sammen med øvrige partier gått inn for generelt lavere utnyttelse i hele Skøyenplanen. Men det vi går inn for vil, som en konsekvens av at vi går inn for en så stor andel av offentlige formål, bety en lavere utnyttelse og høyde enn det som ligger i planen fra PBE. F.eks. skole, svømmehall og allbrukshall har store avtrykk, men lav høyde. Utfyllingen er foreslått til å være 19 mål.

Anders Skånlund (MDG) svarer følgende: Vi er helt på linje med SV i denne saken. Høringen av områdereguleringen er over. Bydel Ullern står sammen om tydelige krav til endringer i planen blant annet om Hoffselven, Frognerelven, områdeutnyttelsen, byggehøyder, tiltak for redusert trafikk, skoletomter, miljøvennlige byggeplasser og et eget ombud i utbyggingsfasen. Vi forventer at PBE og rådhuset grundig vurderer våre innspill. I bydelen samarbeider vi godt for å få gjennomslag i rådhuset for det vi er enige om - det er en stor styrke for bydelen.

