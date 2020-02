SV: – Klimaspørsmålet må løses

– Det er ikke i tvil om at klima og miljø kommer til å bli det viktigste temaet både i år og i hele dette tiåret, sier Beate Bruun i Sosialistisk Venstreparti (SV). Partiet tok etter høstens valg plass rundt bordet til bydelsutvalget i Bydel Ullern.

Publisert: 19.02.2020 kl 12:25

Beate Bruun, Sosialistisk Venstreparti, Ullern bydelsutvalg:



BYDEL ULLERN: – Klimaspørsmålet må løses i dette tiåret, fortsetter Bruun og slår fast at SV er miljøpartiet fremfor noe.

– Klimakrisen må løses og byrådet i Oslo har store ambisjoner for å få det til, sier Bruun og legger til at mennesker – over hele verden – allerede nå kjenner på kroppen de utfordringene som venter oss. Bruun nevner blant annet store nedbørsmengder og tørke, skogbranner og uvær samt mye og lite snø.

– Dette sier meteorologene at vi kommer til å oppleve mer av. Det er ingen tvil om at vi står overfor utfordrende oppgaver.

Bruun ser på det å løse klimautfordringen som et stort dugnadsarbeid verden over.

Ja til hverandre og fellesskapet

– Alle må være med. Derfor innebærer dette dugnadsarbeidet blant annet at hver og en av oss må gjøre et verdivalg. Spørsmålene er ganske enkelt; hvordan vil vi leve? Hva tåler jordkloden?



Bruun kommer inn på den materialistiske livsstilen de fleste av oss i vesten fører.

– Egentlig bør vi endre livsstil til mer tid til hverandre og til fellesskapet. Vi må bli flinkere til å ta vare på hverandre i dette tiåret.

Bruun blir optimistisk når hun retter blikket mot de unge.

– Jeg har stor tro på at yngre mennesker har den nødvendige kraften til å dreie utviklingen i en bærekraftig retning.

Brukt og gjenbruk

– Vi ser jo at yngre mennesker er aktive når det gjelder å bruke møteplasser og kultur i byen og de er også opptatt av gjenbruk. Å bruke om igjen blir en viktig del av en ny livsstil.

Bruun sier at vi må leve annerledes enn i dag og at vi i den vestlige verden ikke kan forbruke ressursene på samme måte som før.

– For å få til det, er vi mange som må gå i samme retning.

Skyhøye mål

Bruun trekker fram byrådet i Oslo.

– Vi er heldige som har dette byrådet.

– Hvorfor det?



– Det har satt seg skyhøye mål.

– Som for eksempel?

– Byrådet har satt i gang målinger for å kunne se hvilke tiltak som fungerer og ikke. Slike regnskap er uhyre viktig for å finne de riktige veiene videre.

Kommunen satser ambisiøst på egen utbygging og transport, men selvfølgelig også store satsinger på kollektivtransporten som kommer alle innbyggerne til gode. De vil også gå foran og vise hvordan bygg kan bli viktige strømprodusenter, samt hvordan byen kan bli grønnere.

– Byrådet har ambisjoner om å kutte klimagassene med 95 prosent på 10 år. Det er ambisiøst.

Alle må ikke eie

– I dette tiåret vil digitalisering stå helt sentralt.

Bruun sier at elektroniske hjelpemidler samt nye apper vil være medvirkende til å bedre miljøet og klimaet. Dette gir store muligheter for å låne, bytte eller gjenbruke alt fra redskaper til lokaler og byggematerialer, og det kan åpne for nye møteplasser.

– Tilgang på bil, sykkel eller lastesykkel vil bli vanligere. Alle må ikke eie selv, sier Bruun og legger til at også her er det unge mennesker som går foran. Alle skaffer seg ikke førerkort eller bil.

– Det må komme en revolusjon når det gjelder transport.

Bruun er svært glad for at de rosa bussene blir en del av trafikkbildet i vår bydel og at tilbudet også gjelder innen Bydel Vestre Aker.

Utfordrende utbygging

Det er ikke tvil om at de store utbyggingsprosjektene i Bydel Ullern vil bli noe av det viktigste både i år og i dette tiåret.

– Hva blir utfordringene her?

– Vi må klare å forene miljøhensyn, klimautfordringene og det å inkludere alle.

Bruun, som sitter i byutviklingskomiteen i Bydel Ullern, peker på når det gjelder Bestumkilen så mener SV at planene må ta mer hensyn til alle nåværende og de nye 10.000 innbyggerne som Skøyenplanen tilrettelegger for.

– I tillegg til park, ønsker SV å legge til rette for skole, idrett og kultur.

Rettferdig boligpolitikk

– Vi må få til en mer rettferdig boligpolitikk, sier Bruun og trekker fram at SV vil sikre en tomt for et nytt boligtilbud i kommunal regi.

– Enten eie eller leie. Dette skal være et boligtilbud for alle som ikke har råd til å komme inn på det nåværende boligmarkedet.

– Gjennom dette tilbudet skal en kunne kjøpe eller leie på spesielle vilkår til en lavere pris.

– Det viktige er at det er mulig å skaffe sitt eget hjem, sier Bruun. Dagens priser skremmer mange vekk fra vår bydel.

– For mange det en umulighet å komme inn på boligmarkedet.

Ta vare på alle

– SV er opptatt av å ta vare på alle og rettferdighet for alle. SV vil gjennom de posisjonene vi har fått, fremme saker som hindrer utenforskap i alle komiteene vi nå sitter i.

Vi må passe på at bydelen gir tilbud til dem som trenger hjelp, sier Bruun. Det er spesielt vanskelig å være fattig og ha det vanskelig i en bydel der de fleste har god økonomi og er ressurssterke.

SV vil fremme er tiltak for å bedre tilrettelegging for mennesker med demens og funksjonshemninger

– Vi ønsker at Bydel Ullern skal markere den internasjonale dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å sette fokus på hvordan en bedre kan ta fatt i, og legge til rette for, at alle skal med, sier Bruun og legger til at partiet vil fremme forslag om at bydelen legger bedre til rette for innvandrere og mennesker som er avhengig av hjelp fra NAV.

