Supermarked åpnet med dikt og hornmusikk

«Vi skal ta markedsandeler, og vi skal gjøre det nå!» sa markedsdirektør i Møller Eiendom, Pål Bøe, da de første butikkene på Harbitz Torg åpnet torsdag klokken 12. Apoteket åpnet også, og mer skal det bli.

Publisert: 05.03.2020 kl 14:00

HOFF: De var et trekløver fra Møller Eiendom som ved åpningen fremsa sin åpningstale i diktform. Eiendomssjefen Cathrine Gram åpnet ballet:

«I måneder og år har vi ventet i spenning.

For å bygge alt dette var nemlig ikke gjort i en håndvending.

Fra nedlagt fabrikk vi utgravd krater,

til dette mine venner – hus, hager og gater.»



Hun sa også: «Vi har bygget et torg og et nabolag, her skal folk bo, handle og leve hver eneste dag.»

Og dermed var dørene åpnet, og nysgjerrige mennesker strømmet inn i den 1400 kvadratmeter store butikken, som ligger i underetasjen på splitter nye Harbitz Torg, akkurat der Alpharma lå i sin tid.

Rett til antibac'en

Også Apotek1 har sin første dag på Harbitz Torg denne torsdagen. Apoteker og daglig leder Tran Nguyen smilte om kapp med vårsolen, og det tok ikke mange sekundene før hun fikk spørsmål om corona-virus og måtte vise hvor antibac’en var plassert.

– Vi er forberedt på at det blir mye spørsmål om viruset akkurat nå, sier Nguyen. Hun er naturligvis spent på mottakelsen apoteket vil få.



– Dette er jo helt nytt, og det blir spennende å se, sier hun.

Mer kommer

– Det blir «grand opening» av Laboratoriebygget 14. mai, som er 100 år etter at det ble bygget, sier eiendomssjef Cathrine Gram.

«Laboratoriet» skal være en kafé/restaurant i første etasje i dette bygget. I andre etasje blir det pub med mulighet for å se fotball, spille shuffleboard og dart fotball. Det blir også et workspace-bibliotek her. I tredje etasje blir det et større selskapslokale.



I juni åpner Lokal kafé, til høyre for Apotek1 og inngangen til Coop Mega-

– Lokal skal være kompromissløse på kvalitet, og der kommer man både til å kunne handle og spise. Det blir både økologisk og bærekraftig, sier Gram.

– Vi skal bli Oslos råeste

