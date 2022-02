«Sulteforing av elever i Oslo vest»

Det er viktig å drifte skole forsvarlig. Rektorer i grunnskolen i Vestre Aker vet hvor skoen trykker. De har ikke penger til skolebøker, skriver Monika Furuseth Dypeng (H), Yngvar Husebye (H) og Finn-Yngve Engnæs (H).

Publisert: 11.02.2022 kl 18:30

Monika Furuseth Dypeng og leder av Bydelsutvalget i Vestre Aker, Yngvar Husebye, hadde denne uken et debattinnlegg i Aftenposten som omhandler sulteforing av skolene i blant annet i Vestre Aker, og Aftenposten fulgte opp med støtte på lederplass påfølgende dag. Skole er en av de viktigste sakene for oss lokalpolitikere, men ikke minst er skole viktig for foreldre og elever i bydelen. Derfor er det nødvendig å rope varsko nå. Egentlig er det på overtid.

Landsgjennomsnittet for tildeling av midler til drift av skole ligger på cirka 80.000 kroner pr elev. Oslo-gjennomsnittet er på det samme. De skolene som drifter billigst i hele Norge utenfor Oslo, ligger på cirka 76.000 kroner pr elev. Undersøkelser foretatt av landets fremste spesialister på skoledrift har på oppdrag fra tidligere skolebyråd Inge Marte Torkildsen (SV), kommet frem til at det er både uforsvarlig og urealistisk å drifte skole for mindre enn cirka 61.000-65.000 kroner pr elev. Hva er så tildelingen til elever i grunnskolen i blant annet Vestre Aker? Jo, den er ofte på mellom 50.000-55.000 kroner pr elev, og vi har dermed god dekning for at vi at nåværende skolebyråd i Oslo, Sunniva Holmås Eisvoll (SV), sulteforer skolene våre. Det er på høy tid at vi sier fra at nå er det nok.



Det er viktig å drifte skole forsvarlig. Rektorer i grunnskolen i Vestre Aker vet hvor skoen trykker. De har ikke penger til skolebøker. Noen av barneskolene i bydelen vår har ikke kjøpt inn trykte læremidler siden tidlig 2000-tall. Det er over 20 år siden og innholdet er ikke lenger relevant. De fleste skolene har interaktive tavler. Mange av disse er også kjøpt på tidlig 2000- tall og fungerer knapt. Møbler, utstyr til kroppsøving o.l. er ofte endre eldre og i enda dårligere forfatning.



Verst er det likevel at det ikke finnes ressurser til å støtte de svakeste elevene som trenger det mest. De blir overlatt til seg selv. Verst er det for de barna som ikke har vedtak, men som har behov for ekstra oppfølging på bakgrunn av for eksempel dysleksi, ADD, ADHD og liknende. De bor dessverre på feil side av byen for å få hjelp. Det er ikke tatt høyde for noen slike elever i våre skoler når det bevilges penger til skole. Det er dessverre ikke færre slike barn i vår bydel enn i andre bydeler. Eller andre steder i landet.

I torsdagens bydelsutvalg ønsket vi støtte fra lokalpolitikerne i Vestre Aker til denne saken for å sikre forsvarlig drift ved våre skoler. Vi oppfordret alle partier til å benytte seg av sine kanaler inn mot Rådhuset for å sikre ekstra bevilginger til skolene i Vestre Aker. Tro det eller ei – det ville ikke MDG, SV eller 2 av APs 3 representanter være med på.