Suksess-gründer mistet nesten livsverket, men reiste seg og skal tilbake til røttene

I det han omtaler som et skikkelig møkkaår, kunne Swims-gründeren Alexander Eskeland torsdag motta beviset på at bedriften hans er kåret til Årets merkevare av Designindustrien. – En stor ære, sier Eskeland, som her forteller om et vanskelig 2020.

BESTE MERKEVARE. Egil Sundet (t.v.) og Ragnhild Grytten i Designindustrien overrekker Alexander Eskeland i Swims et bevis på at bedriften hans er årets merkevarebygger. Foto: Arash A. Nejad / Nye Bilder

RIS: Det har vært et turbulent år for de fleste, og gründeren fra Ris, Alexander Eskeland (48), har også vært med på en berg- og dalbane.

Oransje og synlig

Men først litt om Swims, som han startet opp sammen med Johan Ringdal i 2006. De skulle i første omgang modernisere en gammel klassiker, som var på vikende front i motebildet, kalosjen.

– Kalosjen var den gang noe som bare ble solgt hos de som sliper nøkler og på renserier. Vi ville redefinere og forbedre den, sier Eskeland. Og mange har sikkert de siste årene lagt merke til den oransje kalosjen som ble en salgssuksess.

Det ble etter hvert mer enn kalosjer. Swims har gjort seg bemerket innen andre typer sko, for eksempel den stilige «loaferen», sommerskoen som kommer i flere farger, og som er lagd av materialer som tåler det meste.

– Vi tenkte at hvis vi lagde disse i lær eller semsket skinn, var det 99 italienere som gjorde det bedre enn oss. I stedet brukte vi andre materialer, vi støpte og limte i stedet for å sy, sier han.



Resutaltet ble sko som tåler strand og saltvann, søle og regn, og som holder seg like godt etter en skyll.

– De kan bare slenges i vaskemaskinen, så er de like fine, sier han.

– Skobransjen har kanskje ikke vært så veldig innovativ, så da vi kom med disse skoene, var det en ørliten revolusjon i bransjen. Vi stilte på messer, og da kom det for eksempel noen saudi-arabere og syntes dette var veldig interessant. Nå er Midt-Østen blitt et stort marked for oss. Dette er sko som er lette å ta av og på og som tåler et vannbad, sier Eskeland til Akersposten.

Fornyet allværsjakker

Etter hvert beveget Swims seg inn på klesmarkedet, der det var allværsjakkene de blant annet ønsket å fornye.

– Vi så på allværsjakker, som var veldig populært. De var praktiske, vanntette, og de pustet. Men vi ville gjøre dem mer stilige. Vi var veldig nysgjerrige på nye materialer og nye måter å lage dem på. Samtidig ville vi være tro mot det skandinaviske konseptet, med «less is more», sier gründeren, som har en fortid hos Voss vann før Swims-eventyret startet.

Interesse fra utlandet

Etter hvert som Swims begynte å gjøre det bra utenlands, kom investorene på banen.

– Vi kom på radaren til utenlandske investormiljøer. Vi hadde jo verken kompetanse eller midler til å markedsføre dette ordentlig. Så vi gikk i kompaniskap med et amerikansk investeringsselskap, sier Eskeland.

– Og hvordan gikk det?



– Vel, det ble mange kokker, og de hadde veldig sterke meninger. For min del begynte merkevaren å miste tydeligheten og sjelen. Innovasjonskraften i selskapet gikk ned, sier han.

Et resultat av endringene var at Eskelands medgründer RIngdal trakk seg ut.

Så kom 2020

Omsetningsmessig hadde Swims sine beste år i 2018 og 2019, forteller Eskeland, med opp mot 160 millioner i året. Men misnøyen med det amerikanske eierskapet steg, og så kom 2020 og korona-pandemien. De amerikanske eierne hadde nok med å holde hodet over vannet, og til tross for fyldige ordrebøker og solide faktureringer på vårparten for Swims, ble det bråstopp.

– Vi fakturerte og sendte ordre til våre våre partnere i Hellas, Spania, Frankrike… Alt stengte, og vi endte opp i en kjip likviditetskrise. Vi kvalifiserte heller ikke til noen støtteordninger her hjemme. Vi hadde fakturert masse, men fikk rett og slett ikke betalt.

Nye tanker om eierskap

Resultatet var at de måtte være tøffe mot sine amerikanske eiere.

– Vi fikk penger nok til å overleve en stund, men allerede ved påsketider begynte jeg å se på mulighetene for å lage en investorklubb her hjemme. Og det resulterte i at i september/oktober klarte vi å kjøpe Swims tilbake.

– Det har vært en ekstremt dyr sommer. Jeg hadde ikke noe penger igjen. Men det viktigste er å få Swims tilbake, sier gründeren, som selv sitter med en eierandel, om enn beskjeden.



– Regnskapsåret 2020 kommer til å bli katastrofe for oss. Det har vært et skikkelig møkkaår, men nå skal vi litt tilbake røttene. Vi skal lage kule items, satse på litt færre ting og være disiplinerte. Swims skal være bra og bety noe for folk. Det kommer til å bli masse kule vintersko, og så fortsetter vi å foredle det vi gjør på jakker, sier han som eksempler på satsingsområder fremover.

– Det vi har lært, er at så lenge vi tjener penger, har vi kontroll på egen skjebne. Og da er det også mye morsommere å jobbe, sier Eskeland., som for øvrig er vokst opp på Voksenlia og nå bor på Ris.

– En ære

I det turbulente året 2020 var det ekstra stas å få oppmerksomhet fra fra Designindustrien, som er en bransjeforening i Norsk Industri. Torsdag mottok han prisen på vegne av Swims.

Designindustrien delte ut fire bransjepriser under sitt digitale medlemsmøte torsdag, og da hadde en fagtung jury vurdert et finaleheat bestående av 10 norske møbel- og designprodusenter.



– I en stadig mer fremoverlent og spennende designindustri, skiller Swims seg ut i år. De har bygget en fascinerende merkevare, sier Egil Sundet i Designindustrien, en bransjeforening i Norsk Industri.

– Det er en stor ære å vinne denne prisen. Den er en vitamininnsprøyting for hele laget. Vi har akkurat kjøpt Swims tilbake fra amerikanske eiere, og fremover kommer det til å skje mye. Vi skal lage et enda tydeligere Swims-konsept. Dessuten skal vi bli bedre digitalt, både i kundekommunikasjon og markedsstrategi, sier Alexander Eskeland.

Swims evner ifølge juryen å være trendy og urban, men samtidig tidløst og klassisk, noe som er et imponerende kunststykke. Hos Swims er det sluttbruker som er viktigst, og gjennom direkte kommunikasjon med kundene skapes sterke og varige bånd.



Flere priser

Designindustrien delte ut priser i flere kategorier torsdag. Disse fikk priser:

Årets merkevare: Swims

Årets eksportbedrift: Ekornes

Klassikerprisen: City-stolen til Fora Form

Årets produkt: «Porselen for alle» fra Figgjo

En loafer fra Swims.