Straffedrama endte med tap

Linn Husebys to straffescoringer til tross, Røa Dynamite Girls gikk lørdag på sitt fjerde tap av fire mulige så langt i Toppserien med 2-3 for Sandviken. Det ble hele tre straffespark på Røabanen.

Publisert: 26.07.2020 kl 10:04

RØA: – Det var kjipt. Det er sterkt av laget å hente opp 2-0 til 2-2, men så må vi bli bedre på å holde den, da. Og kanskje score også.

Det sier Huseby.

21-åringen var svært nære ved å bli lørdagens helt da hun utlignet til 2-2 ti minutter før slutt.



Så smalt Sandvikens Maria Dybwad Brochmann inn seiersmålet seks minutter før slutt.

– Vi håpet på det, men vi må bare jobbe videre. Det blir klikk-klakk-spill, men jeg husker ikke helt hva som skjedde. Jeg må se den på nytt på video, sier Huseby.



– Dermed har sesongstarten vært bratt for de rødkledde, med fire strake tap.

– Ja, men samtidig begynner det å flate ut. Vi greier å snu 0-2 i dag, så det viser karakter og styrke, sier trener Geir Nordby.

Fra 0-2 til 2-2

Røa fikk nok en gang et litt vanskelig utgangspunkt da Sandvikens Maria Dybwad Brochmann først puttet 0-1 etter 22 minutter, før Kennya Kinda Esther Cordner fikk straffespark da hun dro seg fint gjennom Røa-forsvaret seks minutter senere.

Lisa Naalsund gjorde ingen feil fra straffemerket og satte 0-2 forbi Linn-Mari Nilsen i Røa-målet.

– Det er sånn typisk for lag som ikke har medgangen og flyten. Jeg visste at vi hadde hatt en fin uke og det var bare å ikke gi seg, sier Nordby.



Røa var ikke direkte livsfarlige foran mål i perioder, men kom til muligheter, og 35 minutter ut i matchen ble Vilde Gullhaug Birkeli felt da hun forsøkte seg på en heading.

Husebys 1-2 redusering på det påfølgende straffesparket var hun godt fornøyd med.

– Det var fryktelig deilig. Da tror jeg vi alle fikk litt mer motivasjon og var klare til å bite i fra oss, sier Birkeli.

Med 1-2 til pause slet Røa med å få til spillet like etter hvilen.

Sandviken hadde det meste av spill, sjanser og dueller.

– I starten av andre omgang var vi ikke helt skrudd på, men jeg føler at vi henter oss opp igjen, sier Vilde Gullhaug Birkeli.



– Hvorfor har dere slitt mer i andreomgangene i år?



– Jeg vet ikke om det er fordi at vi pleier å ligge under i andre omgangen og at vi mister motivasjon og trykk, men jeg synes vi har blitt bedre på det nå og at vi har øvd mye på duellspill, at vi skal være mer aggressive og trykke til i duellene. Så jeg synes vi var flinkere på det i andre omgang nå, men vi mangler fortsatt det siste lille for at vi skal klare å bite i fra oss og vinne kampen, sier Birkeli.

Likevel var Røa altså nær poeng med Husebys 2-2 scoring fra straffemerket.

Det er en kjempedeilig følelse. Vi greier å snu det og så er det viktig å fortsette med det vi holder på med. Vi blir tatt litt på senga fordi vi er litt utålmodige i noen faser der som gjør at det blir nok rom for Sandviken, som er et bra lag, og de utnytter det. Det var litt synd. Det var stor fallhøyde egentlig, sier Nordby.

Dermed endte det 2-3 på Røabanen.