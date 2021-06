Stort byggeprosjekt klart til høring

I dette prosjektet inngår også Hovseter skole, som gjennom skolebehovsplanen fikk vite at rehabilitering og nytt skolebygg blir forsinket med ett år på grunn av utfordrende reguleringsarbeid.

Publisert: 22.06.2021 kl 17:05

HOVSETER: Det er særlig avhengigheten til det planlagte Omsorg+-prosjektet som har forsinket arbeidet med skolen. Nå er detaljreguleringen for hele prosjektet lagt ut til høring.

Omsorgsbygg Oslo KF foreslår å omregulere Hovseterveien 20 og 72, for å tilrettelegge for aldersboliger i nummer 20 og nytt skolebygg med ungdomsklubb i nummer 72. Aldersboligene er planlagt for cirka 80 beboere, og det nye skolebygget utvider Hovseter skole fra 6 til 8 paralleller. Bebyggelsen foreslås i inntil 5 etasjer (+takoppbygg).

Eksisterende bro over Hovseterveien bevares, og utbedres med hensyn på universell utforming. Plan-og bygningsetaten mener at planforslaget bidrar positivt til området, og anbefaler med forbehold om sikring av flere kvaliteter. Etaten ber særlig om innspill på utformingen av området rundt dagens gangbro, og vil vurdere å fremme et alternativ hvor terrenget i Hovseterveien fylles opp og broen fjernes.

Les mer om detaljreguleringen ved å følge denne linken.

PLASSERING: Illustrasjonen viser byggenes plassering i forhold til hverandre sett sørfra. Ill.: LINK Arkitektur

Dette er hovedtrekkene i planforslaget:

I Hovseterveien 20 foreslås et nybygg i inntil 5 etasjer (+ takoppbygg), med plass til ca. 80 boenheter. Bestemmelsene begrenser bruken til aldersboliger. Hovedmaterialet på fasaden blir tegl. Det er sikret 20 m2 uteoppholdsareal per beboer, hvorav 11 m2 per beboer skal være på terreng. Utearealene skal ha parkmessig preg, med høy andel vegetasjon. Kjøreadkomst er sikret fra Hovseterveien, med parkeringsanlegg i 1. etasje. I tillegg er det tilrettelagt for av-og påstigning og varelevering med separat utkjøring i nord.

BOLIGENE: Omsorgsboliger på 5 etasjer. Ill.: LINK Arkitektur

Bekkedalen til Bakkebekken,langs sørsiden av eiendommen, reguleres til blå-/grønnstruktur. Bakkebekken sikres ikke gjenåpnet i dette planforslaget, men det tillates ikke tiltak som kan være til hinder for en fremtidig gjenåpning. Bekkedalen skal brukes til åpen overvannshåndtering, og det etableres en snarvei innenfor formålet som er åpen for allmenn ferdsel.

I Hovseterveien 72 foreslås det et nytt skolebygg i inntil 5 etasjer (+ takoppbygg). Bygget har en jevn gesimshøyde, men på grunn av den store terrengforskjellen får det 3 etasjer mot Hovseter torg, og 5 mot Hovseterveien. Det er sikret hovedinnganger fra både Hovseter torg og Hovseterveien. Forslaget utvider elevkapasiteten ved Hovseter skole fra 6 paralleller (540 elever) til 8 paralleller (720 elever). Nybygget vil romme spesialrom for skolen (bibliotek, kafé mm.), i tillegg til ungdomsklubb. Uteoppholdsarealer for elevene vil bli i eksisterende skoleanlegg, utenfor planområdet. I tillegg sikrer planforslaget at Landingsveien 10 opparbeides som uteoppholdsareal for elevene, og at Hovseter torg oppgraderes. Bilparkering blir i eksisterende skoleanlegg, utenfor planområdet.

Eksisterende gangbro over Hovseterveien (som forbinder Hovseter torg med Gamle Hovsetervei) skal opprettholdes, og sør for broen er det sikret og tilrettelagt for en universelt utformet rampe opp til broa. Arealer under broen blir oppgradert, ved at det sikres og tilrettelegges for et sitteamfi integrert i terrenget langs Hovseterveien.

REGULERINGSOMRÅDET: De grå byggene markerer nybygg.

Som avslutning på offentlig kjørevei opprettholdes dagens plassering av snuplass, men den reduseres noe i størrelse(R=10 meter). Vest for snuplassen reguleres Hovseterveien som felles. Eksisterende bruk og utforming av parkeringshus mm. i Hovseterveien 70 opprettholdes slik det er i dag, og er ikke omfattet av planforslaget.

