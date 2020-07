Storfornøyd med å være tilbake på trening

– Siden vi åpnet igjen, har jeg ikke merket bekymring. Men vi håper flere voksne vil føle seg trygge nok til å komme tilbake, sier Agathe Elizabeth Hopland Siegel hos EVO Fitness på Røa.

Publisert: 16.07.2020 kl 10:20

RØA: På treningssenteret er det et større antall eldre som trener. Etter at korona-situasjonen kom, har treningssentrene holdt stengt frem til 15 juni. Fire uker senere opplever både personlig trener Agathe Elizabeth Hopland Siegel (40), og pensjonist Anders Vagstein (66) treningssenteret som et trygt sted å trene.

– Jeg har jobbet på Røa siden 2017. Siden vi åpnet igjen, har jeg ikke merket bekymring. Men vi håper flere voksne vil føle seg trygge nok til å komme tilbake. Når jeg er på treningssenteret, snakker jeg mye med de som trener. De er glade for å komme tilbake, og å få trene inne, særlig de eldre er som oftest ikke så komfortable med å trene ute, forteller center manager Hopland-Siegel.

Ikke bekymret

Anders Vagstein (66) fra Røa er en av de eldre som aktivt trener på EVO på Røa. Helt siden 2010 har pensjonisten vært medlem av kjeden. Selv om treningssentrene stengte i mars, har han trent godt og fulgt nøye med på nettsidene frem mot åpning. Siden senteret åpnet har ikke Vagstein følt på ubehag.

– Jeg har absolutt ingen bekymringer og kan heller ikke si jeg har merket noen rundt meg som har vært bekymret. Alle som jeg observerer når jeg trener om morgenen, er nøye og følger reglene veldig bra. Jeg trener alltid om morgenen, det er fordi jeg er pensjonist og tar et bevisst valg fordi det da er færrest folk. Det passer meg ypperlig, da får jeg tid til å gjøre andre gjøremål resten av dagen. Men det er også en god start på dagen, forteller Vagstein, mens han pakker sekken etter endt økt.

Siden åpningen i juni innførte EVO-kjeden et registreringssystem der man på nett kan følge med på hvor mange som er på treningssenteret til enhver tid. Dette er noe pensjonisten setter stor pris på.



– Jeg har fulgt med og sett på tiltakene som de har iverksatt for å opprettholde smittevernreglene. Jeg liker at jeg til enhver tid sjekke hvor mange som er på EVO. Før jeg kom i morges, visste jeg at det var to her, og det stemte. Det er et fantastisk system, sier Vagstein.

Personlig trener og center manager på EVO Fitness på Røa, Agathe Elizabeth Hopland Siegel. Foto: Kamilla Aabel

Korona har satt spor

Hopland-Siegel sier at Folkehelseinstituttet ikke har kommet med begrensninger av antall personer på senteret.

– Folk er oppmerksomme, de tørker opp, vasker og holder avstand. De er rett og slett kjempeflinke! Det oppleves ikke risiko med for mye folk på senteret når alle tar ansvar for at det skal være trygt for alle. Det desinfiseres flere ganger om dagen, grundigere enn det ble gjort i mars. Treningssenteret er renere enn noen gang, forteller Hopland-Siegel.

Administrerende direktør for EVO Fitness-kjeden, Morten Hellevang (54), uttaler seg om vekst i medlemskap og en vilje blant folk for å trene i forhold til i fjor på samme tid. Men han legger ikke skjul på at korona-situasjonen har satt store spor i kjeden.



– Viljen til å trene blant folk er veldig stor, og vi er ikke bekymret for fremtiden. Men jeg må si det har preget oss med 40 millioner i tapt omsetning, sier Hellevang og forteller avslutningsvis at han håper på å hente inn noe av tapet i løpet av året.

Med på studie

EVO Fitness er et av fem treningskjedene som var med på TRAiN-studien gjort av Universitetet i Oslo (UIO) under korona-krisen denne våren. Det er en studie som baserte seg på om det var trygt å åpne treningssentrene igjen etter stenging. Studien ble utført de siste ukene før treningssentrene åpnet igjen. Konklusjonen var: ingen økt risiko. Les mer her.