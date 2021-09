Støre blir statsminister – flest mandater til Høyre i Oslo

Høyre får fem av valgdistriktets 20 mandater i Oslo. Samtidig er det Vestre Aker-mannen Jonas Gahr Støre som kan forberede seg på å bli landets nye statsminister.

OSLO: Like før klokken 0.30 er 96,4 prosent av stemmer fra området er telt opp. Etter første telling følger en ny kontrolltelling. Nå ser det ut som om mandatfordelingen fra valgdistriktet blir slik, med endring fra forrige stortingsvalg i parentes:

Høyre 5 (-1), Ap 4 (-1), SV 3 (1), Venstre 3 (1), Rødt 2 (1), MDG 2 (1) og Frp 1 (-1).



Om stemmefordelingen forblir som den er i Oslo, vil 28 år gamle Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre og vokst opp i Bydel Vestre Aker) så vidt beholde en plass på Stortinget, og 53 år gamle Frode Jacobsen (Ap) vil akkurat gå glipp av et mandat. Blant kandidatene som nå ligger an til å få stortingsplass for Oslo valgdistrikt, satt følgende ikke på Stortinget i forrige periode:

33 år gamle Kamzy Gunaratnam (Ap), 51 år gamle Trine Lise Sundnes (Ap), 35 år gamle Marian Abdi Hussein (SV), 27 år gamle Andreas Sjalg Unneland (SV), 32 år gamle Seher Aydar (Rødt), 34 år gamle Lan Marie Nguyen Berg (MDG), 67 år gamle Rasmus Hansson (MDG), 40 år gamle Guri Melby (Venstre), 30 år gamle Grunde Almeland (Venstre) og 28 år gamle Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre).

Klokken 00.21 var 96,4 prosent av avgitte stemmer i distriktet telt opp.I tillegg har SV grunn til å feire i området, da de har en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med resultatet for fire år siden.

Verre er det for Arbeiderpartiet, som har en nedgang på 5,3 prosentpoeng.

Støre blir statsminister

Likevel er det altså Ap-leder Jonas Gahr Støre som blir ny statsminister. Erna Solberg erkjenner nederlaget.

– Vi har jobbet hardt, og nå kan vi endelig si: Vi klarte det, sa Jonas Gahr Støre da han kort tid før midnatt valgkvelden inntok talerstolen på Arbeiderpartiets valgvake på Youngstorget i Oslo.

Kort tid tidligere statsminister Erna Solberg erkjent valgnederlaget og pekt på Støre som landets nye regjeringssjef.

– Jeg vil gjerne gratulere Støre med det som nå ser ut som et klart flertall for å skifte regjering. Og jeg har særlig lyst å gratulere Senterpartiet og Rødt med framgangen, sa Solberg før hun erklærte «Høyres arbeidsøkt i regjeringen over for denne gang».

Flertall for rødgrønn trio

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet får sammen 89 av 169 mandater, viser prognosen når over 90 prosent av innkomne stemmer var telt opp.

Alt ligger nå til rette for at Støre kan flytte inn på Statsministerens kontor i oktober.

Støre ligger an til å kunne danne regjering med sine to foretrukne samarbeidspartnere – og slippe å være avhengig av støtte fra Rødt eller Miljøpartiet De Grønne.