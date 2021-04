Smitteutviklingen i de to bydelene Ullern og Vestre Aker går i riktig retning, selv om smitten er svært ulikt fordelt på aldersgruppene i de to bydelene.

Publisert: 02.04.2021 kl 13:50

ULLERN/VESTRE AKER: Bydel Ullern (cirka 35 000 innb.) har en svak stigning av registrerte smittede de siste tre dagene (3-5-6), mens Bydel Vestre Aker (cirka 50 000 innb.) har en nedgang i antall smittede (7-4-3).

Vestre Aker er per 2. april den bydelen som har det laveste antall smittede per 100 000 de siste 14 dagene med 119 smittede. (234,2 per 100 000). Så følger Nordstrand (301,2 per 100 000) med Ullern like bak med 114 smittede siste 14 dager (329,8 per 100 000).

De yngste

Det som skiller Ullern fra de andre bydelene, er det store antallet smittede i aldersgruppen 0-9 år de siste 14 dagene. Hele 25 prosent av de smittede befinner seg her (28 av 114). I Vestre Aker er det bare 9 prosent som er registrert smittet i denne aldersgruppen (11 av 119). I Vestre Aker er det derimot aldersgruppen 30-39 år som har flest smittede (29 av 119), som utgjør nesten 25 prosent av de smittede. I Ullern er 15 prosent i denne aldersgruppen smittet.

De eldste

Smittetviklingen blant de eldste går riktig vei. Ingen over 80 år er registrert smittet i de to bydelene de siste 14 dagene. Slår vi sammen aldersgruppene 60-69 år og 70-79 år er det «bare» 15 som er smittet i de to bydelene sett under ett.

Nabobydelen Frogner har for øvrig en helt annen smitteutvikling igjen. Der er det i aldersgruppen 20-29 år hvor smitten er bemerkelsesverdig høy, selv om denne bydelen med sin alderssammensetning skiller seg ut fra Ullern og Vestre Aker. Hele 38 prosent er registrert smittet i denne aldersgruppen de siste 14 dagene (96 av 253).

