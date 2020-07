Hard kamp om «forundringsposene»

Too Good To Go består av en gjeng engasjerte matreddere som mener at alle kan gjøre en forskjell. Bli med oss i kampen mot matsvinn!

Slik beskriver Too Good To Go sin virksomhet:



Matsvinn i Norge:

I Norge kaster vi 385 000 tonn med mat i året. Det tilsvarer hver åttende handlepose - rett i søpla!

Matsvinnet har en verdi på ca. 22 milliarder kroner i året.

Historien:

Ingen liker å se at god og spiselig mat havner i søpla. Men i realiteten skjer det regelmessig, både hos bedrifter og husholdninger. Grunnleggerne av Too Good To Go innså en kveld at store mengder med god mat fra buffeter blir kastet når restauranter stenger for dagen, og at dette er et problem de ville gjøre noe med. De mente at maten var “too good to go”.Dermed oppsto idéen til en app som skulle være med å bekjempe matsvinn.

Idéen ble til virkelighet, og Too Good To Go så dagens lys i Danmark i 2016. Konseptet ble en app som gir alle mulighet til å redusere matsvinn. Du får god mat til redusert pris, og hjelper samtidig butikkene med å redusere matsvinnet sitt. I tillegg får butikkene vist seg fram for en ny kundegruppe. På den måten samarbeider butikker med sine kunder om å gjøre verden litt grønnere. Vinn-vinn-vinn!

Vi vet at det er vanskelig å endre folks vaner. Men foreløpig ligger vi godt an! Too Good To Go har vokst raskt siden oppstart, og takket være det store fellesskapet av matreddere er vi nå verdens største nettbaserte markedsplass for overskuddsmat.

Siden den første forundringsposen ble reddet i 2016 er vi i Norge nå 1.085.754 matreddere som bidrar i kampen mot matsvinn. I tillegg er 2.143 butikker og spisesteder med i appen, og sammen har vi reddet over 3.413.697 porsjoner med mat fra å havne i søpla!

Selv om dette er fantastisk har vi fremdeles en lang vei å gå. Vi vil bidra til å endre befolkningens vaner, og å skape en bevegelse av matreddere. Målet er en verden uten matsvinn, og vi stopper ikke før målet er oppnådd!