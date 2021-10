– Jeg tenkte litt sånn «hvordan skal jeg klare å overleve der ute?»

Rundt 70 ungdommer var i sommer ute i jobb i sommerjobbprosjektet til Bydel Vestre Aker. Bydelen og NAV fortsetter å hjelpe ungdommer med jobber, og nå oppfordrer de arbeidsgivere til å melde sin interesse.

Publisert: 07.10.2021 kl 08:35

VESTRE AKER: Til tross for korona-restriksjoner klarte Bydel Vestre Aker å skaffe sommerjobb til rundt 70 ungdommer i år, et prosjekt i samarbeid med NAV. Det er byrådet som har satt i gang prosjektet, og det betyr i praksis at lønnen dekkes av NAV.

Arbeidsgiverne fikk altså gratis arbeidskraft og ga samtidig lokale ungdommer mellom 16 og 19 helt uvurderlig arbeidserfaring og en fot innenfor arbeidslivet.

– Det er mange som syns det er vanskelig å rekruttere ungdommer som ikke har noe jobberfaring å vise til, og som kanskje ikke har referanser, sier Tone Stiansen, prosjektkoordinator for sommer og deltidsjobber for ungdom i Bydel Vestre Aker.

Når de får dekket lønnen av NAV i tre uker, er terskelen lavere for å ta sjansen på å gi uerfarne ungdommer en mulighet.

– Vi merker at arbeidsgivere syns dette er en fin måte å rekruttere arbeidstakere på, sier hun og forteller at ungdommer i sommer har fått prøve seg på jobber i lokale matbutikker, i barnehager, på ungdomsklubben B7 og på Deichman Røa – blant annet.

– Målet er at ungdommene som ønsker det, skal få muligheten til å få fortsette å jobbe der, for eksempel på deltid ved siden av skolegang?

– Ja, og vi ser i etterkant at flere av dem har fått tilknytning til arbeidslivet også etter dette prosjektet, sier Stiansen. – Uansett sitter de igjen med verdifull erfaring. De lærer om hvilke krav og forventninger de møter der ute, og det er viktig. De får også arbeidserfaring på CV’en og ikke minst referanser.

Deltidsjobber

Sommerjobbprosjektet er over for i år, men det betyr ikke at bydelen og NAV slutter å hjelpe lokale ungdommer med å skaffe seg jobb. Ved siden av skole passer det godt med deltidsjobb.

– Nå er det stort sett deltidsjobber ungdommene er ute etter, og vi er ute etter flere arbeidsgivere som kunne tenke seg å gi ungdommer en sjanse, sier Stiansen. Hun regner med at det åpner opp for muligheter i flere bransjer nå når hverdagen er i ferd med å normalisere seg etter pandemien.

– Vi er optimistiske med tanke på at det kan bli mer variert arbeid fremover, sier hun. – Vi merker at det er stor etterspørsel fra ungdommene etter jobber.

Får selvtillit og innsikt

På B7 på Hovseter møter Akersposten to ungdommer som i sommer har vært ute i arbeidslivet.

Payne Mukama har blant annet jobbet på biblioteket på Røa i sommer, og han har også jobberfaring fra blant annet sykkelverkstedet på Hovseter og på B7. Nå har han foran seg tre ukers deltidsjobb på Vestre Gravlund.

Payne setter pris på den varierte erfaringen han får.

– Jeg lærer å samarbeide med ulike mennesker, og jeg lærer om hvordan man utfører forskjellige oppgaver, sier han.

– Hvordan var det å gå ut i din første jobb ved siden av skolen?

– Jeg tenkte litt sånn «hvordan skal jeg klare å overleve der ute?», smiler han. – Men neste gang tenkte jeg «dette klarer jeg». Med erfaring får man mer tillit til seg selv.

Kompisen Shaker Sharif jobbet også ved siden av skolegang.

– Det gjør overgangen fra skole mer smooth. Jeg merker også at det er lettere når man går i gang med jobb nummer to, sier Shaker, som nylig er ferdig med medier og kommunikasjon på videregående. Sammen har de to blant annet bygd opp podkast-rommet på B7, helt fra bunnen av. Så her har de fått brynt seg på alt fra oppussing til tekniske installasjoner.

De er enige om at den jobberfaringen de får nå som 19-åringer kan være med å avgjøre hvilken vei de går videre. Planen nå for Payne er å søke seg mot forsvaret, mens Shaker har en plan om å studere arkitektur, kanskje på et kanadisk universitet.

Mestringsfølelse

Balita Serge Buhendwa jobber på fulltid med ungdommene på B7, og han ser hvordan jobberfaringen er med å forme dem.

– Jeg ser store endringer. Jobbene gir dem en ny mestringsfølelse. Jeg ser hvordan de vokser og får en større trygghet med hverandre. Dette er viktig relasjonsbygging, og vi ser ta de spør etter mer jobb, sier han.

– Ungdommene er sultne på mer, og det er veldig viktig for dem å få en god start i arbeidsmarkedet. Det er viktig å få noen gode referanser, sier han.

– Jeg håper at enda flere lokale bedrifter vil åpne døren for ungdommer gjennom dette prosjektet, sier han.

Ta kontakt!

Driver du en bedrift som kunne hatt nytte av ung arbeidskraft i en periode – betalt av NAV? Ta kontakt med Tone Stiansen for mer informasjon – på epost: tone.stiansen@bva.oslo.kommune.no