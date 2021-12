Stopper enda et prosjekt i Voksenkollen

Byrådet og bystyret har allerede sagt nei til to byggeprosjekter i Voksenkollen. Nå er nok et byggeprosjekt i ferd med å bli stoppet.

Publisert: 26.12.2021 kl 16:44

VOKSENKOLLEN:Under siste møte i bystyret ble to plansaker i Voksenkollen avvist av bystyret, hvor det var planlagt henholdsvis 39 og 16 boliger.

Hovedbegrunnelsen for å si nei til disse to prosjektene var hovedsakelig på grunn av avstanden til kollektive tilbud er for stor og at transport dermed hovedsakelig vil bli bilbasert. I tillegg vil større skogområder forsvinne med disse prosjektene.

35 boliger

Et tredje prosjekt i Voksenkollen er også oversendt til politisk behandling etter at Plan- og bygningsetaten ikke har anbefalt planforslaget. Utbygger har planlagt å bygge 35 nye boliger med småhuskarakter i Thorleif Haugs vei 6 - 8. Dette planområdet ligger rett sør for de to prosjektene som nylig ble avvist av bystyret.

PBE skriver: Bebyggelsen er plassert i tre tun og er i hovedsak i tråd med Holmenkollplanen. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget da en utbygging vil være i strid med byutviklingsstrategien og arealstrategien i kommuneplan 2018 (KP2018), Klimastrategi for Oslo mot 2030 og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging (SPR).

Byrådet avviser

Byrådet har sluttet seg til PBEs vurdering og har avvist planforslaget, som nå går videre til behandling i byutviklingsutvalget og bystyret. I og med at begrunnelsen for avvisningen i hovedsak er den samme som gjelder for de de to nevnte prosjektene, er det grunn til å tro at også dette prosjektet vil få nei. Byrådet skriver blant annet: