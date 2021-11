Stopper byggeprosjekter i åsen

Byrådet sier nei til det de kaller ytterligere bilbasert utbygging i Voksenkollen. To store byggeprosjekter blir lagt lokk på.

Publisert: 01.11.2021 kl 08:20

VOKSENKOLLEN: To planlagte byggeprosjekter i Voksenkollen med totalt 55 boliger, blir stoppet av byrådet. Det er snakk om 16 boliger i Ullveien og 39 boliger i Thorleif Haugs vei, som var tenkt bygget i skogsområder.

Les også om planene: 2019: Planlegger 62 boliger i dette skogsområdet

Avhengig av bil

– Byrådet er opptatt av å legge til rette for nye boliger, men mener at det ikke bør skje her. Utbygging av ytterligere 55 boliger i Voksenkollen vil føre til betydelig økt bilbruk noe som verken er bra fra klimaet eller for det trange veisystemet oppover Holmenkollåsen, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen til Akersposten og fortsetter

– Selv om boligene i Voksenkollen ligger idyllisk til med nærhet til marka, så er servicetilbudet i området begrenset og t-banen bruker lang tid ned mot byen. Det betyr at beboerne her i stor grad vil være avhengig av en til to biler for å få utført daglige gjøremål Det er ikke en ønsket utvikling i Oslo, sier byråden.

Bevare skogområder

Byrådsavdelingen skriver:

Gange, sykkel og kollektivtransport skal være førstevalgene for innbyggerne og dette skal bidra til at Oslo når sitt nullvekstmål og vedtatte mål om redusert bilbruk i tråd med Byvekstavtalen og statlige planretningslinjer. Videre sier også byutviklingsstrategien i kommuneplanen og klimastrategien at byens skogområder skal bevares både for rekreasjon og som naturlig karbonlager.

– Skal vi nå klimamålene og skape en mer menneskevennlig by, må biltrafikken reduseres, grøntområder sikres og boliger bygges i nabolag med flere tilbud i nærheten, sier byråden.

Skal se nærmere på Holmenkollen

Byrådet ser nærmere på Holmenkollen i arbeidet med kommuneplanens arealdel som nå er under revidering. Sentrale prinsipper for Holmenkollen skal være å unngå økt biltrafikk og fortsatt beholde Holmenkollens grønne preg.

– Voksenkollen har blitt kraftig bygget ut de senere årene. Veiene i området tåler knapt mer trafikk. Vi må ivareta trafikksikkerheten og beboernes trivsel. Det er i dag problematisk med både smale veier, stor helgeutfart og klimagassutslipp. Vi må ta vare på området, naturen og folk som allerede bor her, sier Marcussen.

Følg Akersposten på Facebook