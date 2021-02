«Stopp galskapen!»

Tror byråden for byutvikling og Plan- og bygningsetaten at trafikken bare skal forsvinne av seg selv? spør Roger Mollan-Olafsen.

Publisert: 23.02.2021 kl 17:00

Oslo kommune har ambisjoner om at Skøyen skal være et foregangsområde for klimasmart og klimanøytral byutvikling. Hensikten med planen er å sikre en framtidsrettet og helhetlig utvikling av Skøyen som kollektivknutepunkt og attraktivt byområde. Dette skriver Oslo kommune selv om utviklingen for Skøyen.



Dette er totalt villedende og vil ikke bli oppfylt med den nye Områdeplanen for Skøyen.

Statens Vegvesen, den størst premissgiveren for en vellykket byutvikling er ikke med på planene for Skøyen. Det er tydelig i de innsigelser de kommer med til den høringen Oslo kommune holder angående den fremtidige byutviklingen av området. E18 og Ring 2 ligger der de ligger og Områdeplanen viser ikke hvor trafikken til/fra og igjennom området skal avvikles i fremtiden. I tillegg planlegger Oslo kommune med et torg sør for Skøyen jernbanestasjon som hvor kollektivtransport kan passere. Hva med Ring 2 igjennom området?



Det Oslo kommune må svare på, er hvordan er det mulig å sikre en framtidsrettet og helhetlig utvikling av Skøyen som kollektivknutepunkt og attraktivt byområde uten Statens Vegvesen med på laget? Tror Byråden for Byutvikling og Plan- og Bygningsetaten at trafikken bare skal forsvinne av seg selv? Hvorfor presser Oslo kommune igjennom en slik omfattende plan som får konsekvenser for tusener av beboere og hundretusenvis av trafikanter uten å ha fagmyndigheten på veg med på planene?

Det er på tide på å trekke i nødbremsen. Ta to skritt tilbake og sørg for at Statens vegvesen er med på de planer som legges frem. Trafikken må utredes og planlegges med realisme. Noe annet er totalt håpløst. Da vil resultatet bli best til slutt.

Roger Mollan-Olafsen (uavhengig)

Medlem av Ullern Bydelsutvalg og Skøyen-beboer