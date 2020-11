«Stopp galskapen før det er for sent!»

De mener det er useriøst å gå for å bevare det rivningsklare ledningsnettet med master, som går gjennom bydelene med tettbodde strøk.

Publisert: 06.11.2020 kl 09:30

Vi trodde nesten det var en veldig forsinket aprilspøk. Den umiddelbare reaksjonen var at dette umulig kunne være sant, da vi leste i Akersposten at Viken fylkeskommune og Byantikvaren ønsker å frede noen av monstermastene som går gjennom bydelene.

Les saken: Vil bevare den rivningsklare kraftlinjen

Bakgrunnen for innspillet er at Statnett har søkt om rivetillatelse ettersom det nå bygges ut en ny ledning som skal erstatte den kraftlinjen som i dag går gjennom de to bydelene. Denne nye ledningen har allerede skapt stor støy i bydelene, da den nye kraftledningen får en ny trasé og dermed vil gå gjennom nye bomiljø. I tillegg er det stor bekymring rundt langvarige og omfattende anleggsarbeider.

Både Ullern og Vestre Aker bydel står i dag i startgropen for en rekke store infrastrukturprosjekt, som vi belaste bydelene i mange år fremover. Det har i begge bydelene skapt stor bekymring for trafikksikkerhet og støy for skolebarn, og belastningen på veinettet, da betydelige masser skal fraktes ut av området som konsekvens av disse arbeidene.

Det er stor forståelse for nødvendigheten av å oppgradere både vann- og kraftforsyningen. Dette er beredskapsmessig viktig både for disse to bydelene og hele Oslo. Det man har vært kritiske til er manglende medvirkning fra lokalmiljøet, for å finne gode løsninger.

Derfor har det for mange vært opplevd som noe positivt i det hele at som konsekvens av disse arbeidene, vil også kraftmaster – eller monstermaster om du vil – fjernes fra flotte grøntområder og bomiljø. Derfor føles det som en provokasjon at Byantikvaren nå foreslår av kraftmaster uten noen som helst funksjon skal beholdes og at "høyspentmastenes verdi må formidles til publikum". Viken fylkeskommune går endog så langt som mene at hele Norelinjen må fredes. I det ganske land finnes det også allerede mange eksempler på høyspentmaster i mindre tettbodde miljø, som kan benyttes til å illustrere en viktig utvikling i Norges historie.

Dette ønsket om fredning av noen master som de aller færreste ser stor verdi i, aller minst de som bor i nærheten av den, spesielt når de ikke lenger leverer strøm, virker mest komisk. Men når Statnett kan informere om at en bevaring av linjen kan forventes å koste opp mot 80 millioner, begynner saken å ta en tragisk vri. En bevaring av mastene vil kreve omfattende rehabilitering av master og fundament, for en høyspentledning som ikke har vært i bruk på over 20 år.

Dessverre ser det heller ikke ut til at bydelen får hjelp fra Rådhuset i denne saken. Byråd Hermstad (MDG) som skriver i en e-post til Aftenposten at de ønsker å bevare noen utvalgte master. Han viser til byantikvar Wilberg og sier de ønsker å beholde som minne.

Ingrid Hopp

Gruppeleder for Høyre i Ullern,

Anita Leirvik North

Gruppeleder for Høyre i Vestre Aker