Stolpe-feber har nådd Lilleaker

Vi har en stadig voksende gruppe jegere her til lands. Stolpejegerne. Nå er de sluppet løs i Bydel Ullern også. Nærmere bestemt i Lilleaker-området. Heming IL i samarbeid med Mustad Eiendom har satt ut 25 stolper i det siste – og jakten er allerede i full gang.

LILLEAKER: Harald Eide-Fredriksen, leder i Heming Orientering, forteller at det allerede på første dagen var rundt 100 stolpejegere på jakt i den nye løypa.

– Stolpejakt er blitt den reneste farsotten, sier Eide-Fredriksen til Akersposten.



– I Bydel Vestre Aker har vi nå registrert cirka 8400 stolpejegere. Vi synes det var på tide at vi også fikk satt ut stolper i Bydel Ullern, og denne Lilleaker-løypa som i stor grad beveger seg rundt i Mustad Eiendoms område, tror vi blir godt mottatt. De 25 stolpene man skal finne er plassert på forskjellige steder i et noenlunde begrenset område. Det er slik at vanskelighetsgraden varierer – alt fra grønn farge, som det letteste til sort som er stolper plassert i et litt mer ulendt terreng, sier Eide-Fredriksen.

Heming er for øvrig akkurat ferdig med å arrangere NM i sprintorientering, hvor Heming-løper og verdensmester Kasper Fosser stakk av med kongepokal sist fredag i Hovseterdalen.

Stolper og lokalhistorie

Stolpejakten begynner med at man laster ned en app til sin telefon Her registrerer man seg med en profil og e-mailadresse. Så velge man fylke og løype – i dette tilfelle «Lilleakerbyen» og Ullern. Her kommer så opp et kart, og så er det bare å få på seg turskoene og gi seg kast med jakten på stolpene. Når man har funnet en stolpe, skannes denne med appen, og man er med det notert med et funn.

– Man konkurrerer egentlig med seg selv, sier Harald videre. – Men man kan jo se hva andre har oppnådd. Mange reiser langt på jakt etter nye stolper, og noen har jo registrert flere tusen, sier Eide-Fredriksen, som betegner stolpejakten som en type mosjon som har mål og mening i tillegg til at man får beveget kroppen.



– Her på denne Lilleaker-runden er det også lagt inn bilder og historiske fakta på en del av postene. Dermed får man også med seg lokal historiekunnskap, sier Harald Eide-Fredriksen.

– Spennende område

Markedssjef Line Høst Brunsell i Mustad Eiendom er veldig fornøyd med at man har fått på plass en stolpejakt i nærmiljøet.

– Vi er svært opptatt av at vårt område skal brukes og at kjennskapen til det økes. At vi nå har en stolpejakt-løype bidrar helt klart til dette. Vi synes jo også vårt område i det vi kaller Lilleakerbyen har mye å by for en stolpejeger. Her er variert terreng og vanskelighetsgrad, og man beveger seg i et spennende område rent historisk – noe som altså synliggjøres via stolpene, sier Line.

Stolpejakten er gratis, men for de som arrangerer – i vårt tilfelle Heming, er det selvsagt kostander forbundet med dette.



– Ja, det er jo det – men vi synes det skal være gratis for brukeren. Men noen har vippset oss litt støtte. Vi har fått inn noen tusen på det – noe vi er svært takknemlig for. I Vestre Aker har vi fått støtte fra bydelen, men stadig mindre. I Bydel Ullern har vi foreløpig ikke rukket dette. Når det gjelder Lilleakerløypa, så har jo Mustad Eiendom vært svært velvillige slik at vi har fått til dette på en god måte, sier Harald Eide-Fredriksen.

App’en finner man på App Store eller Google Play, og den heter Stolpejakten.

