– Stikk innom og bli stukket!

Oppfordringen kommer fra Inger Thommessen, rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker.

Publisert: 16.07.2021 kl 10:35

BYDEL VESTRE AKER: – Alle over 18 år og som bor eller oppholder seg på fast adresse i Bydel Vestre Aker – og som ikke har mottatt første vaksinedose – nå har dere sjansen, fortsetter Thommessen og legger til at hvis en allerede har fått time til vaksinering kan en ikke benytte seg av drop-in tilbudet.

– Hvor lenge varer tilbudet?

– Dette gjelder i uke 29 til 31 – det vil si fra førstkommende mandag og til torsdag 5. august, sier Thommessen.

– Gjelder dette absolutt alle uvaksinerte over 18 år?



– Nei. Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby drop-in-time til personer som tidligere har hatt anafylaktisk sjokk eller kraftig allergisk reaksjon, sier Inger Thommessen og legger til at det kommer av at dette krever at det er en lege til stede.



En kan stikke innom vaksinesenteret i Hovseterveien 74 på følgende dager og i disse tidsrommene:

Mandager kl. 09.00-13.00

Onsdager kl. 15.30-20.00

Torsdager kl. 09.00-13.00

– Skyhøyt!

Nå har over 70 prosent av alle i Norge over 18 fått første vaksine-dose. Det er et tall som gjør FHI-direktør Camilla Stoltenberg svært begeistret. I en pressemelding sier Folkehelseinstituttet at dette er skyhøyt.

– Vi har en fantastisk oppslutning om korona-vaksinasjon i Norge. Det gir håp om å oppnå god flokkbeskyttelse i samfunnet, skriver Stoltenberg i en pressemelding.



Vaksinedekningen blant personer over 55 er nå over 90 prosent.

Viken er fylket hvor høyest andel har fått første vaksinedose, med rett over 80 prosent, med Oslo hakk i hæl. Troms og Finnmark har lavest andel. Der har 61 prosent fått første vaksinedose.

Oslo kommune opplyser at det fra og med 19. juli blir mulig å ta koronavaksine i Oslo uten å bestille time først, melder NRK.

- Det er frivillig å ta vaksinen. For de som ønsker å bli vaksinert, men av en eller annen grunn ikke har fått gjort det enda vil tilbudet om drop-in gjøre det enklere og mer fleksibelt, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

I Oslo har åtte av ti innbyggere fått første dose. Snaut fire av ti er fullvaksinert.

Dobbelvariant

Nylig ble det kjent at en belgisk kvinne døde etter at hun ble smittet av to virusvarianter. Dobbeltsmitte er ikke registrert i Norge – men Folkehelseinstituttets (FHI) Line Vold utelukker ikke at det kan finnes mørketall ute i verden. Hun forteller at de har lite data på hvor vanlig det er med dobbeltinfeksjon.

Forskere advarer om at det er mulig å bli smittet av to virusvarianter på samme tid. Ingen tilfeller av slike dobbeltinfeksjoner er påvist i Norge, ifølge FHI - men instituttets avdelingsdirektør Line Vold utelukker ikke at fenomenet kan være mer utbredt enn antatt.

Alfa og Beta i Belgia

Tidligere i år ble det rapportert om en uvaksinert 90 år gammel kvinne fra Belgia, som ble dobbeltsmittet av koronaviruset. Kvinnen testet positivt for både Alfa- og Beta-varianten, tidligere kjent som henholdsvis den engelske og den sørafrikanske varianten av koronaviruset. Sannsynligvis ble pasienten smittet med forskjellige virus fra to forskjellige mennesker.

FHI ber kommuner avbestille vaksiner

Kommuner som er ferdige med å sette første vaksinedose, blir nå bedt om å avbestille flere vaksinedoser. Det betyr at flere tusen doser kan fristilles de neste ukene, opplyser FHI. Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, ber kommuner som har for mange vaksinedoser, om ikke å bestille flere vaksinedoser. 13 kommuner har allerede takket nei til andre dose. 12 av disse er kommuner i Viken. De ble prioritert i den geografiske målrettingen av vaksiner. Den avsluttes denne uken.

Totalt ble 24 kommuner prioritert.

Korona-fødsler

I Norge er det født 1.157 flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. Sogn og Fjordane topper lista med over 37 prosent flere fødsler. Heller ikke i Nordland har folk ligget på latsiden. Her har antallet fødsler økt med nesten 20 prosent. Ved Lofoten sykehus har de hatt nesten dobbelt så mange fødsler i første halvår i år som på samme tid i fjor.

I alt er 27.471 fødsler registrert fra januar til og med juni, mot 26.314 i samme tidsrom i fjor, viser tall NTB har hentet inn fra helseforetakene. Det er en oppgang på 4,4 prosent.

Oppgangen gjelder både førstegangs- og flergangsfødende. Økningen kom overraskende på Statistisk sentralbyrå fordi i økomimiske og usikre tider og i krisetider er det heller slik at folk utsetter å få barn.

Det er ikke ukjent at når de vanlige og dagligdagse aktivitetene blir begrenset, så kan det registreres en babyboom.

– Uansvarlig og farlig

Den britiske statsministeren, Boris Johnson, har sagt at han vil fortsette gjenåpningen av Storbritannia. Dette til tross for kritikk fra legehold og at en forventer en økning i antall innleggelser av koronapasienter. Beslutningen har ført til kritikk fra den britiske legeforeningen (BMA).

En ny smittebølge er derfor forventet å komme samt å være på topp i midten av neste måned. En modell viser at en kan forvente et sted mellom 100 og 200 dødsfall per dag i Storbritannia.

– Det er uansvarlig, og ærlig talt farlig, at regjeringen har besluttet å gå videre med planene, sier leder for foreningen, Dr. Chaand Nagpaul i et intervju med Sky News.

BMA har gjentatte ganger advart mot effekten av et økende antall koronainnleggelser.