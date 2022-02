Sterke innspill om å gjennomføre rusreformen

Sist torsdag gjennomførte Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget åpen høring om Rusreformen - som har blitt fremmet på nytt.

Publisert: 14.02.2022 kl 10:00

Det meste av Solberg-regjeringens forslag til rusreform ble nedstemt i Stortinget i juni. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sa nei til å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre brukerdoser av narkotika.

Bak lovforslaget står Bjørnar Moxnes (R), Guri Melby (V), Kristoffer Robin Haug (MDG), Marian Hussein (SV), Ola Elvestuen (V), Rasmis Hansson (MDG), Sandra Bruflot (H), Seher Aydar (R), Sveinung Stensland (H) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Til høringen kunne alle melde seg på, og listen over deltakere til høringen reflekterte bredden i debatten, som kan illustrere at forslaget viser noe viktig – det haster med å få innført en rusreform. Blant stemmene var det representanter fra blant annet RIO, Preventio, Normal Norge, IOGT, Actis, Blå Kors og Gatejuristen Kirkens Bymisjon.

Det er delte meninger om avkriminalisering. Straff er etter manges mening noe som har vist seg å være en dårlig måte å forebygge rusproblemer i samfunnet. Å fortsatt straffe rusmiddelbruk vil være et sjansespill med våre ungdommers liv og helse. Andre mener at samfunnet må klare å hjelpe de rusavhengige uten at vi samtidig normaliserer narkotika gjennom avkriminalisering.

Felles for alle partier er at de støtter rusreformens bærende idé om å satse på hjelp fremfor straff. Særlig overfor de langtkomne rusavhengige er det bred enighet om at straff har utspilt sin rolle.

Den offentlige debatten har den siste tiden vært bred, og aldri før har ruspolitikk blitt diskutert like heftig i media. Forslagsstillerne mener at tiden er overmoden for en rusreform. Den politikken som har vært ført i mange tiår i Norge, har i liten grad forebygget omfanget av ulovlige rusmidler eller hjulpet mange av dem som har en alvorlig rusavhengighet.

Kort oppsummert mener forslagsstillerne at man må møte dem som sliter med rusavhengighet, med hjelp, empati og forståelse, ikke fordømmelse og straff. Slik det er i dag er det for svært mange rusavhengige snakk om selvmedisinering for ubehandlede traumer de har blitt utsatt for og ikke fått god nok hjelp til å bearbeide med støtte fra hjelpeapparatet. Når det gjelder ungdom og eksperimentering med rusmidler, bidrar straff og stigmatisering av ungdommen til å gjøre det vanskelig å komme seg ut av avhengighet.

Forslagsstillerne vil understreke at rusreformen handler om et felles mål om å redusere et skadelig inntak av rusmidler og jobbe for å redusere folks behov for å ruse seg.

SV, R, MDG, Høyre og Venstre ønsker at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika avkriminaliseres som skissert i NOU 2019: 26.

Politiets rolle

Forslagsstillerne mener rusreformen er en nødvendig forutsetning for å nå flere helsepolitiske mål: Man oppnår både å kunne forebygge og behandle rusavhengighet tidlig med hjelp, og det vil være positivt for folks psykiske helse å slippe straff og stigmatisering for sin avhengighet. Forebygging fremfor behandling står helt sentralt i helsepolitikken, og avkriminalisering av rusmidler og tilbud om hjelp.

Et tilbakevendende tema under torsdagens høring var nettopp politiets rolle. Rusreformen vil avkriminalisere narkotika til eget bruk. Dette forslaget ble ikke støttet av politiet, som blant annet argumenterer med at det da vil miste muligheten til å ransake telefoner, personer og kanskje til og med bolig, på jakt etter beviser på hvem som solgte stoffet.

Under reformens høring i justiskomiteen i fjor kom det fram at politiet i lang tid har brukt midler som riksadvokaten slår fast at er uforholdsmessige.

I et brev til alle politidistriktene i fjor ønsket Riksadvokaten å klargjøre regelverket for gjennomføring av ransaking og andre inngrep i mindre alvorlige narkotikasaker. Noen dager senere ble Statsadvokaten bedt om å undersøke om praktiseringen av ransakingsreglene i politidistriktene avviker fra disse føringene.

Relevant tvangsmiddelbruk

I en ny rapport om praktiseringen i politidistriktene Oslo og Øst, er de overordnede konklusjonene oppløftende etter en gjennomgang av 284 saker.

Det fremheves at tvangsmiddelbruken «fremstod som relevant», at det ikke er tegn til «overdreven bruk av tvangsmidler», og at det ikke er «holdepunkter for at politiet oppsøker «de kjente rusavhengige» med det formål å straffeforfølge bruk eller besittelse av narkotika».

«Rusreformen ble skrotet, men det som nå skjer i rettssystemet minner om en revolusjon», sa advokat Jon Anders Hasle til Vårt Land. Han har jobbet med saker som omhandler rusmisbrukere i over 20 år og ser nå en helomvending i straffutmålingen blant rusmisbrukerne. Folk som før kunne vente seg flere måneder i fengsel, slipper unna med hjemmesoning. Hasle mener det er et steg i riktig retning.

I senere tid har det kommet frem at Riksadvokatens føringer om praktisering av ransakingsreglene har skapt stor usikkerhet og ført til at politioppgaver ikke utføres, av frykt for å gjøre feil.

I Statsadvokatens rapport pekes det på at samtlige intervjuobjekter i Oslo politidistrikt gir uttrykk «for at det nå er mer usikkerhet knyttet til hva man kan gjøre i narkotikasaker».

I et intervju med Politiforum sier Kristin Aga, leder for Oslo politiforening (OPF), at hun ikke ble overrasket da hun ble forelagt rapporten. Aga mener at det nærmest har blitt skapt et inntrykk av at dersom politiet gjør et beslag eller stopper noen med narkotika, gjør de noe de ikke har lov til å gjøre. Istedenfor å tolke regelverket, blir mannskapene handlingslammet.

Riksadvokaten har publisert alle statsadvokatembetenes rapporter om omfang av feil tvangsbruk før den endelige rapporten foreligger.

I et debattinnlegg i Nettavisen spør RIO leder Kenneth Arctander Johansen hvordan vi havnet her? Han mener at vi må tilbake på debatten om rusreformen for å svare på dette. Der argumenterte politiet systematisk mot regjeringens forslag om avkriminalisering fordi de mente at dette ville føre til at politiet mistet adgang til straffeprosessuelle tvangsmidler i saker som handler om bruk eller besittelse.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) var en av de som var mot regjeringens rusreform. De argumenterte blant annet med at avkriminalisering ville frata politiet muligheten til å ransake mobiler og boliger til personer som var mistenkt for bruk av narkotika.

Krise etter krise i NNPF har fått medienes søkelys, der det trekkes opp overskrifter om mulig korrupsjon og misbruk av makt. Debatten om hvorvidt det har vært «uheldig rolleblanding» og «samrøre» mellom politiet og interesseorganisasjonen stormet i flere måneder.

Justisdepartementet nedsatte så et utvalg som i disse dager blant annet skal se på politiets rolle og rolleforståelse. Noen uker ut i 2022 vet vi om omfanget av kritikken er like proporsjonalt med det som faktisk har skjedd.

NNPF ikke under granskning

Det er professor Anne-Mette Magnussen som leder utvalget. Det relativt vide mandatet skal gi nødvendig handlingsrom til å vurdere de sider ved saken som utvalget mener er av interesse.

Videre er et sentralt tema å vurdere om politiet og politiansatte i NNPF i sin dialog og arbeid med ulike samfunnsaktører, har vært tilstrekkelig klare på at de representerer en privat organisasjon og ikke politiet. Det bør videre vurderes om POD og politiet har opptrådt ryddig og korrekt når det gjelder bevilgninger og pengestøtte til NNPF. Politiets bruk av NNPF til opplæring av politiansatte bør også vurderes, inklusive om politiet har sikret en tilstrekkelig faglig kvalitetssikring av grunnlaget for opplæringsarbeidet.

Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet presiserer i en e-post at Justis- og beredskapsdepartementet har satt ned et mandat som ber utvalget se på politiets rolle og rolleforståelse. En granskning av NNPF som organisasjon inngår ikke i dette. Departementet har ikke merknader til mandatet utover det skriftlige som er gitt utvalget.

Etter torsdagens høring vil komiteen jobbe med sin innstilling til Stortinget, som så skal debattere og stemme over innstillingen.