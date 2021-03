Stengte av Hovseterdalen uten medvirkning

Det legges nye vannrør i Hovseterdalen og det har fått konsekvenser for mange.

Publisert: 23.03.2021 kl 17:03

HOVSETERDALEN: I flere måneder har det vært store problemer med å krysse Hovseterdalen, uten å gå lange omveier på vinterglatte stier og veier. Det gjelder særlig eldre som skal besøke kirkegården, men også skolebarna på Voksen skole, som må forholde seg til rørarbeidet gjennom dalen.

- Vi har i lang tid bedt om et møte med ansvarlige i Vann- og avløpsetaten, for å bli orientert om dette prosjektet. Dette er et stort prosjekt med 18 måneders varighet, med konsekvenser for mange. Prosjektet burde vært presentert for bydelsutvalget, slik at vi kunne komme med innspill for å gjøre prosjektet bedre og med færre konsekvenser for nabolaget, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Yngvar A. Husebye (H).

Farlig bro

Han har nettopp hatt et møte med representanter for Vann- og avløpsetaten, sammen med to lokalkjente politikere, Johannes Kaasa (H), varamedlem til bydelsutvalget og Karsten Wakeford-Wesmann(H),medlem i byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomiteen (BMSI).

- Vi skylder Johannes og Karsten stor takk for at de hele veien har fulgt opp denne saken og holdt oss orientert om hva som skjer. Her hvor vi står er det altså ikke mulig å komme videre og det er svært vanskelig å finne ut av hvor man skal gå for å komme til kirkegården på andre siden. Noen tar seg langs den glatte stien og over en farlig provisorisk bro, som er lagt over bekken lenger oppe. Dette gjør flere på grunn av mangelfull skilting, som vi også har fått flere henvendelser om, sier Husebye og henleder oppmerksomheten på to kvinner som stopper ved sperringen.

FORVIRRET: To kvinner (bak mellom bilene) står foran plakaten ved snuplassen i enden av Røahagan, som viser anleggsområdet, uten at det hjelper nevneverdig på hvordan ta seg rundt området. Til høyre i bildet, deler av anleggsområdet mot Voksen skole. Foto: Vidar Bakken

- Der har du problemet. De vet ikke hvor de skal ta seg videre for å komme over på andre siden av gravearbeidet. Dette er et friområde som er mye brukt for store og små. Da må man også være spesielt oppmerksomme på konsekvensene av det man foretar seg. I forbindelse med den provisoriske broen, så spurte vi om etaten kunne erstatte denne med en mer solid bro, men da fikk vi til svar at i og med at den var på utsiden av anleggsområdet, så kunne de ikke gjøre noe med det. De ser heller ikke noe grunnlag for å gjøre noe med det nå, i og med at de er ferdig her om en måned.

IKKE TRYGT: Denne improviserte broen med trebjelker, er det flere som vakler over for å komme seg over til kirkegården ved Voksen kirke. Foto: privat

Nye 18 måneder

Anleggsarbeidet fra snuplassen i Røahagan og opp mot Voksen gård skal være ryddet og ferdigstilt 15. april. Sperringene opp mot Voksen skole vil stå noe lenger.

- Vi er i hvert fall glade for at vi etter lang tid har kontakt med etaten og fått diskutert problematikken rundt dette, før neste etappe av rørarbeidet skjer videre nedover i Hovseterdalen. Det betyr nye 18 måneder med arbeid i dalen. Etaten er innstilt på et samarbeid med bydelen for å finne gode løsninger for publikum i det videre arbeidet, i og med at arbeidet berører flere tusen mennesker i alle aldre, sier Husebye og fortsetter

- Det er blant annet snakk om gode tverrforbindelser, bedre skilting og fokus på sikkerhet for barna, ikke minst skolebarna. Ved Voksen skole måtte rektor ta grep for å få entreprenøren til å sikre skoleveien. Det endte med slusing av elever ved skolestart og skoleslutt. Utenom disse tidene, må elevene gå lange omveier til og fra skolen. Den type problematikk skulle vært avklart på forhånd.

Bilder faller ned

En annen del av problemet er mangelfull informasjon til nabolaget, som har opplevd kraftig støy og rystelser i forbindelse med spunting (stålbjelker som blir slått ned i bakken med store lodd – journ.anm.). En av naboene som kommer til, kan fortelle om bilder som faller ned fra veggen og glass som går i gulvet.

- Mine to små ble livredde første gangen. Det ristet i hele huset etter at de kom hjem fra skolen og var alene hjemme. Vi hadde ikke fått noe informasjon om dette. Disse rystelsene er svært ubehagelige for oss alle. I tillegg har vi fått en sprekk i ytterveggen. Vi vet ikke hvilke konsekvenser rystelsene har fått for huset. De har vært og fotografert sprekken, men det er ikke gjort noen undersøkelser på forhånd. Dermed kan det bli opp til oss å bevise at sprekkdannelsen skyldes rystelsene, sier naboen, som vil være anonym i denne sammenheng.

- Det er uholdbart at denne type informasjon er fraværende og at nabolaget selv må ta de nødvendige skritt for å sikre huset og innhente informasjon. Dette må ikke gjenta seg, avslutter Husebye.

