Stem på ett av tre navnforslag – eller foreslå eget!

– Se her, så bra det skal bli, sier Mari Bilben, koordinator for aldersvennlig bydel og viser en tegning. – Det kommer til å bli et område med muligheter for aktivitet og gode opplevelser for alle aldersgrupper.

BYDEL ULLERN/LILLEAKER: – Her kommer det en petanque-bane, her blir det muligheter for å spille sjakk, her kan du huske, og her kommer en benk med pedaler.

Det er en ivrig Mari Bilben som fortsetter å ramse opp hva som skal komme i området på Ullerntunet. Hun går rundt i snøen og viser hvor en har tenkt plasseringene av de ulike aktivitetene. Nå er planen i ferd med å forlate tegnebordet og idéskisse, til å bli virkelighet.

– Når begynner dere å lage dette aktivitetsområdet?

– Så snart vi får apparatene som skal brukes her og når værgudene tillater at vi begynner arbeidene.

– Når skal det stå ferdig?

– Til våren. Det er i alle fall planen.

Petanque er et kulespill som kan minne om bodsja. Banen som skal lages er ikke i full størrelse. Det blir benk med pedaler – også for rullestolbrukere. Det er planlagt to balansebommer.

– Under bommene vil underlaget bli ujevnt, slik at balansen virkelig kan trenes. Det kan en også gjøre ved å gå noen trappetrinn opp og ned, fortsetter Bilben. Vi ser skiløperne går opp og ned en trapp når det skal få festet på seg tidtagerbrikkene. Trapper kan også være et godt og enkelt treningsapparat.

– Trappen får tre trinn. Vi har også tenkt å få tak i en huske for eldre – noe alla en hammock, men som det skal være lettere å komme seg ut av.

Uteomhusområdet ligger like ved Ullerntunet så noen vil nok hygge seg på benkene ute, men også inne i kafeen. En kaffekopp vil trolig friste både den ene og andre.

Kom med navnforslag!

– Kom med navnforslag! sier hun.

– Til hva da?

– Navn på en sti, fortsetter Bilben. Det er ikke bare et uteområde bydelen planlegger, men også en sti fram til området.

Den skal gå fra demensboligene i Lilleakerveien. Derfra går det en sti ut i Ullernschausseen.

– Så går stien parallelt et stykke med Ullernschausseen før den kommer inn på den planlagte møteplassen.

– Har du forslag til stinavn?

– Ja, jeg har det.

Bilben lister opp følgende tre: Lillestien, Vandrestien og Aldersvennlig sti

Et fjerde forslag?

– Hva med et fjerde forslag?

– Gjerne det.

Bilben slår til og oppfordrer alle i bydelen til å komme med forslag. De sendes til denne e-postadressen: mari.bilben@bun.oslo.kommune.no

– Det er mye historie knyttet til området. Kanskje noen som er historieinteressert kan komme med et eller flere gode forslag til oss. Det vil være helt supert.

Stien skal gå gjennom et område hvor de som går der, skal oppleve noe.

– Kanskje noen vet om et spesielt sted hvor vi bør sette opp en plakat for å gjøre dem som vandrer her oppmerksom på hendelen eller stedets betydning.

Her er stien!

Hvorfor disse tre forslagene

Lilleveien kom rett og slett av at stien går på Lilleaker. Det er en sti hvor en kan vandre, derfor Vandrestien. Opplegget er en del av planleggingen innenfor aldersvennlig by. Derfor er det forslag om akkurat det navnet – Aldersvennlig sti.

– Vi har planlagt området først og fremst med tanke på de eldre i bydelen, men er det godt for dem er det bra for alle andre aldersgrupper også.

De som bor i demensboligene i Lilleakerveien, Ullern helsehus eller Ullernhjemmet bor rett ved dette anlegget med muligheter for aktivitet og en stille hyggestund.

– Ja, så må vi ikke glemme sansehagen. Den ligger også her i dette området.

Forslag innen 10. desember

– Navneforslag må være levert senest fredag 10. desember.

Bakgrunnen for utarbeidelsen av uteområdet og stien, er kommet fra to steder.

– Det hele startet etter en idédugnad på MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter. Her var den en av innbyggerne som fremmet forslag om en demenssti.

Tanken bak demensstien er at de som går der hele tiden kan se en stolpe eller veiviser, slik at en vet at en er på rett vei. Det er så kort avstand mellom veiviserne at en ikke mister den neste av syne. En ser at en hele tiden holder seg på den rette vei.

– Det legger vi også opp til, men vi vet ikke hvordan merkingen vil bli.

Bydelen så nærmere på forslaget og kombinerte dette med tanker og ideer fra «Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn». Håndboken inneholder blant annet en sjekkliste for gode og aldersvennlige møteplasser.

Generasjons-sted

– Det vi ønsker å skape her, er et område hvor eldre innbyggere skal oppleve nærmiljøet som trygt, inkluderende og lett tilgjengelig, sier Mari Bilben. Koordinatoren for aldersvennlig bydel understreker at området skal være interessant for alle aldersgrupper. Det kan bli et sted hvor det kan være godt for generasjoner å møtes.